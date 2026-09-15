Les éléments à savoir sur les prochaines élections législatives en Russie

La Russie organise des élections législatives du 18 au 20 septembre, les premières depuis qu'elle a lancé sa guerre contre l'Ukraine en février 2022.

Le système politique russe est considéré comme étant verrouillé et le parti au pouvoir, "Russie unie", soutenu par le président Vladimir Poutine, conservera sans nul doute sa majorité à la Douma d'État, la chambre basse du Parlement, qui compte 450 sièges.

Voici les principaux éléments à suivre :

L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION

Les électeurs éliront les 450 membres de la Douma pour un mandat de cinq ans. La moitié des sièges est attribuée par le biais d'un scrutin national sur liste de parti. Les 225 autres sièges sont pourvus par un scrutin dans des circonscriptions uninominales.

Un sondage réalisé fin août par l'institut d'opinion public VTsIOM plaçait "Russie unie" largement en tête des autres partis, avec 37% des intentions de vote parmi les personnes interrogées, suivi du Parti communiste avec 11,6%.

Il ne fait guère de doute que "Russie unie" remportera l'élection. L'inconnue réside dans l'ampleur de sa victoire. Le parti détient actuellement 310 sièges à la Douma et doit en conserver au moins 300 pour conserver sa majorité qualifiée. Cette dernière lui donne la capacité à faire adopter des modifications constitutionnelles sans le soutien des autres partis.

UNE OPPOSITION RÉELLE LIMITÉE

En plus de "Russie Unie" et le Parti communiste, trois autres partis devraient conserver un groupe à la Douma à la faveur des élections : le Parti libéral-démocrate, la "Russie juste" et les "Nouvelles personnes".

Le Parti communiste et le Parti libéral-démocrate, ultranationaliste, soutiennent la guerre et ont tendance à voter au diapason avec la "Russie unie" sur les questions clés.

La Cour suprême a interdit au parti libéral Iabloko de participer au scrutin de liste, écartant ainsi le seul parti politique enregistré à s'opposer à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Certains candidats d'Iabloko se présentent malgré tout - car cette décision ne s'applique pas aux circonscriptions uninominales - mais ils ne semblent guère en mesure de remporter des sièges.

Un certain nombre d'autres personnalités politiques de l'opposition ont été exclues de toute participation au scrutin après avoir été désignées comme "agents étrangers".

L'AVIS DES OBSERVATEURS

Le seul organisme indépendant de surveillance électorale à l'échelle nationale, Golos, qui avait vivement critiqué le déroulement des élections précédentes de 2021, a fermé ses portes en 2025 après des années de pressions exercées par les autorités.

Moscou n'a pas invité d'observateurs internationaux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à observer le scrutin, ce qui, selon l'OSCE, reflète une tendance du gouvernement russe à faire peu de cas de la transparence, de la responsabilité démocratique et de l'état de droit.

L'OSCE affirme que le système politique russe est devenu encore plus restrictif depuis les dernières élections législatives de 2021, avec notamment cette exclusion des candidats qualifiés d'"agents étrangers", de nouvelles restrictions sur le financement des campagnes électorales et d'autres mesures.

Les autorités russes ont rejeté les critiques concernant le processus électoral, affirmant que le scrutin se déroulait conformément à la loi et ont déclaré que les ennemis occidentaux de la Russie tentaient de saper et de perturber les élections.

LE VOTE DANS LES RÉGIONS D'UKRAINE CONTRÔLÉES PAR LA RUSSIE

Le scrutin se déroule également en Crimée, annexée par la Russie en 2014, ainsi que dans les zones contrôlées par la Russie dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson.

Le scrutin a commencé plus tôt que prévu dans certaines de ces zones pour des raisons de sécurité, selon les autorités.

(Reportage Reuters, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)