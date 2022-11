Les effets néfastes des transports en commun sur la santé

Ils sont utilisés par des millions de Français au quotidien mais peuvent avoir des conséquences désastreuses sur leur santé. Comme le relaie Le Figaro jeudi 3 novembre, une étude scientifique publiée par l'Office for National Statistics (qui correspond à l'Insee au Royaume-Uni) montre que les salariés qui privilégient les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail développent davantage de stress que ceux qui optent pour le vélo ou encore la voiture et jusqu'à trois fois plus de stress que ceux qui s'y rendent à pied. Parmi les types de transports, le bus serait le plus anxiogène.

Selon les scientifiques, le temps de trajet peut également avoir un impact non négligeable sur la santé. En effet, plus le trajet dure et plus « l'anxiété » impacte directement « le bien-être » des utilisateurs. Mais d'autres facteurs tels que la densité de population, l'incertitude de potentiels retards, le sentiment d'insécurité et les nombreuses incivilités augmentent également le stress des passagers.

Ces villes où il est possible d'abandonner la voiture

Maladies, infections, épuisement, burn-out…, des risques multiples

« Ce n'est pas le transport en commun qui est en lui-même facteur de stress, mais plutôt les conditions dans lesquelles bien souvent ce service s'exerce », pointe du doigt le professeur de psychologie Jérôme Dinet auprès de nos confrères.

Pire que le mal-être, le stress

