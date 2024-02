Les écrans ont-ils vraiment tué notre libido ?

Omniprésents dans notre société, les écrans sont responsables de nos nuits de sommeil trop courtes avec leur lot de vidéos TikTok de 10 secondes, jeux vidéo en ligne addictifs et séries pensées pour le binge watching . Ils représentent, comme l'a révélé une étude Ifop*, une véritable concurrence pour la sexualité.



La moitié des hommes de moins de 35 ans vivant en couple sous le même toit avec leur partenaire ont déclaré avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou films. Le chiffre s'inscrit dans un constat global : les jeunes feraient moins l'amour.

« En consultation, des personnes m'ont dit tel quel : “J'ai la flemme de faire l'amour, c'est plus facile pour moi d'être sur mon téléphone” », rapporte Céline Vendé, sexologue thérapeute de couple. « Quand on est sur son écran, on reçoit de la dopamine tout de suite, alors que pour un moment de sexualité ou d'intimité, il faut plus de temps, le système de récompenses n'est pas satisfait de la même manière », poursuit la sexologue. De là à dire que les écrans sont responsables d'une baisse de la libido ou d'un désintérêt pour le sexe ?

« L'usage à outrance des écrans est souvent symptomatique d'autre chose », estime Céline Vendé. « Si un conflit existe, il est parfois plus simple de rester sur son téléphone plutôt que de faire un premier pas. Certaines