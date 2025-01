Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont encore progressé en 2024, un nouveau record battu

Si les échanges ont atteint un niveau historique, leur augmentation reste nettement inférieure à l'envolée enregistrée entre 2022 et 2023 (+26,3%).

Xi Jinping et Vladimir Poutine à Kazan, en Russie, le 23 octobre 2024. ( POOL / MAXIM SHIPENKOV )

Alors que les deux pays ont resserré leurs liens politiques et économiques dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont un nouvelle fois augmenté en 2024 pour atteindre un nouveau record, selon des données officielles publiées lundi 13 janvier.

Les importations et exportations combinées de la Chine avec la Russie ont atteint environ 240 milliards d'euros en 2024, en hausse d'environ 2% par rapport aux 235,3 milliards d'euros enregistrés en 2023, d'après des chiffres officiels des douanes chinoises .

Il s'agit d'un niveau historique, même si l'augmentation de ces échanges a nettement ralenti par rapport à la forte envolée enregistrée entre 2022 et 2023 (+26,3%).

La Chine, un acteur neutre ?

Les liens politiques et économiques entre Pékin et Moscou se sont renforcés depuis l'invasion russe de l'Ukraine et les sanctions économiques adoptées en retour par une partie de la communauté internationale contre la Russie. La Chine, qui se présente comme un acteur neutre, a refusé à plusieurs reprises de condamner l'invasion russe.

Dans un message du Nouvel An adressé à Vladimir Poutine, le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé que les deux puissances "continuent d'avancer main dans la main sur la voie juste du non-alignement", selon un média officiel.

Les échanges entre la Chine et les États-Unis –les deux premières économies mondiales– ont également augmenté en 2024 par rapport à l'an passé, progressant de 3,7% pour un montant total d'environ 675,1 milliards d'euros, selon les données des douanes chinoises. Le président américain élu Donald Trump a promis d'augmenter les droits de douane sur les importations chinoises après son investiture prévue la semaine prochaine.