Les EAU dénoncent deux missiles lancés depuis l'Iran, Téhéran dément

Les Emirats arabes unis ont déclaré mardi avoir détecté deux missiles balistiques lancés depuis l'Iran, le premier incident de ce type signalé par Abou Dhabi depuis une frappe contre le port de Foujaïrah le 4 mai dernier.

Dans un communiqué ultérieur, le ministère émirati de la Défense a rapporté que ces missiles visaient selon lui le "trafic maritime". Les deux projectiles se sont abattus en mer, a-t-il ajouté.

Téhéran a rejeté les accusations formulées par les EAU, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dénonçant un communiqué "sans fondement".

Signalant plus tôt dans la journée cette attaque, le ministère émirati de la Défense a déclaré dans un communiqué être "pleinement préparé" à faire face à de quelconques menaces et à "confronter avec fermeté" toute tentative de déstabilisation de la sécurité des Emirats.

(Menna Alaa El-Din et Ahmed Tolba au Caire; version française Jean Terzian)