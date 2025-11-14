 Aller au contenu principal
Les droits de douane US sur les produits suisses réduits à 15%-gouvernement suisse
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:19

Les droits de douane américains visant les importations suisses seront réduits à 15%, a annoncé vendredi le gouvernement helvète.

En août, l'administration de Donald Trump avait imposé au pays une surtaxe de 39% sur les produits suisses exportés vers les Etats-Unis, l'un des taux les plus élevés instaurés par Washington sur ses partenaires commerciaux.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)

