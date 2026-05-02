Les droits de douane US sur l'auto pourraient coûter €15 mds à Berlin

(Au 8e paragraphe, bien lire ministère des Finances)

Le relèvement des droits de douane sur les voitures et les camions importés de l'Union européenne annoncé par le président américain Donald Trump pourrait coûter près de 15 milliards d'euros de production à l'Allemagne, a déclaré samedi à Reuters un institut économique.

Cette estimation de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale (IfW) met en lumière l'exposition de la première économie européenne aux droits de douane américains à l'importation, qui ont déjà coûté plusieurs milliards d'euros à l'industrie automobile allemande.

"Les effets seraient substantiels", a déclaré le président de l'IfW, Moritz Schularick, ajoutant que les pertes de production pourraient atteindre environ 30 milliards d'euros à plus long terme, selon l'analyse de l'institut.

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il porterait les droits de douane sur l'automobile à 25% dès la semaine prochaine, contre 15% précédemment convenus, estimant que le bloc n'avait pas respecté son accord commercial avec Washington.

"Le taux de croissance déjà poussif de l'Allemagne serait durement touché", a déclaré l'économiste de l'IfW Julian Hinz.

L'institut anticipe actuellement une croissance de l'économie allemande de 0,8% cette année.

D'autres économies européennes dotées d'un secteur automobile important, notamment l'Italie, la Slovaquie et la Suède, devraient également subir des pertes significatives, a ajouté l'IfW.

Le principal conseiller du ministre allemand des Finances a pour sa part appelé à la prudence face à Donald Trump.

"L'Union européenne devrait simplement attendre et observer pour l'instant", a déclaré Jens Suedekum à Reuters. "Il est bien connu que Donald Trump est prompt à suspendre ou à retirer ses menaces tarifaires grandiloquentes."

Le président doit encore expliquer pourquoi il estime que l'Union européenne ne respecte pas l'accord commercial existant, a ajouté Jens Suedekum, soulignant qu'il n'était pas non plus clair s'il existait une base juridique aux dernières menaces tarifaires.

(Rene Wagner; version française Nicolas Delame)