Les droits de douane américains ont pesé sur le commerce mondial du vin en 2025

L'impact des droits de douane sur le vin et la nourriture dans les restaurants américains

par Gus Trompiz

Les droits de douane américains ont ‌contribué à un nouveau déclin du commerce international du vin l'an dernier, tandis que la consommation est restée à ​son plus bas niveau depuis plus de six décennies, les pressions économiques et l'évolution des habitudes continuant de dissuader les consommateurs, a déclaré mardi l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

Les droits de douane imposés par les ​États-Unis, premier marché mondial du vin, par le président Donald Trump depuis l'année dernière ont accentué les difficultés d'un secteur déjà confronté au changement climatique ​et à une demande en baisse.

Les exportations mondiales de ⁠vin ont chuté de 4,7% en volume en 2025 pour atteindre 94,8 millions d'hectolitres, soit leur plus bas ‌niveau depuis 2009.

En valeur, les exportations ont baissé de 6,7% pour s'établir à 33,8 milliards d'euros, a indiqué l'OIV dans un communiqué.

La consommation de vin a quant à elle reculé ​de 2,7% au niveau mondial pour atteindre ‌208 millions d'hectolitres, son niveau le plus bas depuis 1957.

En 2024, les exportations ⁠et la consommation avaient déjà enregistré leurs plus bas niveaux depuis respectivement 2010 et 1961.

"Ce que les données de 2025 nous montrent, c'est un secteur qui réagit aux impacts en temps réel des politiques tarifaires américaines, mais qui ⁠s'adapte également à certains changements ‌à plus long terme en matière de climat et de consommation", a déclaré John Barker, ⁠directeur général de l'OIV, à Reuters.

L'OIV ne dispose pas encore d'indications claires sur l'impact possible de la guerre ‌en Iran sur le secteur mais s'attend à un certain effet en raison des conséquences sur ⁠le moral des consommateurs et le transport maritime, a déclaré John Barker.

Le secteur s'adapte ⁠en mettant davantage l'accent sur ‌l'oenotourisme et le développement durable, tout en développant des produits à plus faible teneur en alcool, a-t-il déclaré.

L'OIV est ​en discussions pour établir un code douanier pour les vins ‌à faible teneur en alcool et sans alcool afin de pouvoir suivre les échanges commerciaux dans cette catégorie qui représente actuellement environ 1% ​à 2% de la production mondiale, a-t-il ajouté.

La production mondiale de vin en 2025 a atteint 227 millions d'hectolitres, en dessous de l'estimation initiale de l'OIV de 232 millions d'hectolitres de novembre et seulement 0,6% au-dessus ⁠du niveau de 2024, qui était alors le plus bas niveau enregistré depuis 1961.

Outre les pertes généralisées dues aux intempéries, la production a été freinée par l'arrachage des vignes dans des pays comme la France, en réponse à la baisse de la demande.

La superficie mondiale du vignoble a diminué pour la sixième année consécutive, s'établissant à 7,0 millions d'hectares en 2025, soit une baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente.

(Rédigé par Gus Trompiz ; version française ​Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)