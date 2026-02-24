Les douanes américaines mettent en place une surtaxe de 10%

(Actualisé avec précisions de la Maison blanche §4-5)

Les douanes américaines ont annoncé la mise en place ce mardi d'une surtaxe de 10% sur tous les biens importés aux Etats-Unis, à l'exception de ceux concernés par des exemptions, soit le taux annoncé vendredi par Donald Trump au lieu des 15% qu'il a promis d'imposer le lendemain.

Ce nouveau droit de douane est censé remplacer les droits de douane dits "réciproques" invalidés vendredi par la Cour suprême.

Dans une note destinée à "fournir des orientations" à la suite de l'annonce présidentielle, l'US Customs and Border Protection (CBP) précise que les importations seront "soumises à une taxe ad valorem supplémentaire de 10%", hors produits spécifiquement exemptés.

On ignore pour quelle raison le taux de 15% n'a pas été mis en place. Un responsable de la Maison blanche a assuré mardi que Donald Trump n'avait "pas changé d'avis" quant à son souhait d'appliquer un taux de 15% et que son administration s'efforçait de relever le taux à ce niveau.

Il n'a pas donné de précision supplémentaire quant au calendrier d'un tel relèvement.

La nouvelle surtaxe sera collectée en vertu de l'article 122 du Trade Act de 1974, qui permet d'imposer un droit de douane maximal de 15% pour une période temporaire de 150 jours, renouvelable uniquement sur autorisation du Congrès, pour remédier à de sérieux déséquilibres de la balance des paiements américaine.

(Rédigé par Mark John, avec David Lawder à Washington, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)