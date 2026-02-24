 Aller au contenu principal
Les douanes américaines mettent en place une surtaxe de 10%
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 15:59

(Actualisé avec précisions de la Maison blanche §4-5)

Les douanes américaines ont annoncé la mise en place ce mardi d'une surtaxe de 10% sur tous les biens importés aux Etats-Unis, à l'exception de ceux concernés par des exemptions, soit le taux annoncé vendredi par Donald Trump au lieu des 15% qu'il a promis d'imposer le lendemain.

Ce nouveau droit de douane est censé remplacer les droits de douane dits "réciproques" invalidés vendredi par la Cour suprême.

Dans une note destinée à "fournir des orientations" à la suite de l'annonce présidentielle, l'US Customs and Border Protection (CBP) précise que les importations seront "soumises à une taxe ad valorem supplémentaire de 10%", hors produits spécifiquement exemptés.

On ignore pour quelle raison le taux de 15% n'a pas été mis en place. Un responsable de la Maison blanche a assuré mardi que Donald Trump n'avait "pas changé d'avis" quant à son souhait d'appliquer un taux de 15% et que son administration s'efforçait de relever le taux à ce niveau.

Il n'a pas donné de précision supplémentaire quant au calendrier d'un tel relèvement.

La nouvelle surtaxe sera collectée en vertu de l'article 122 du Trade Act de 1974, qui permet d'imposer un droit de douane maximal de 15% pour une période temporaire de 150 jours, renouvelable uniquement sur autorisation du Congrès, pour remédier à de sérieux déséquilibres de la balance des paiements américaine.

(Rédigé par Mark John, avec David Lawder à Washington, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

