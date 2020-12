Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les données des vaccins de Pfizer/BioNTeh et Moderna sont solides, selon l'EMA Reuters • 10/12/2020 à 15:55









LES DONNÉES DES VACCINS DE PFIZER/BIONTEH ET MODERNA SONT SOLIDES, SELON L'EMA BRUXELLES (Reuters) - Les données soumises à l'Agence européenne des médicaments (EMA) par d'une part les laboratoires Pfizer et BioNTech et d'autre part le groupe américain Moderna pour leurs candidats vaccins contre le coronavirus sont "très solides", a déclaré jeudi la directrice générale de l'EMA. "Nous avons un ensemble de données sur plus de 30.000 candidats qui ont participé à des essais cliniques. Cela nous donne un ensemble de données très solide sur lesquelles prendre une décision aussi bien en termes de sécurité que d'efficacité", a déclaré Emer Cooke lors d'une réunion d'une commission au Parlement européen. "Nous ne pouvons pas garantir un avis favorable", a-t-elle cependant ajouté. L'EMA devrait achever ses examens sur le candidat vaccin de Pfizer/BioNTech d'ici le 29 décembre et sur celui de Moderna d'ici le 12 janvier. La Grande-Bretagne a lancé cette semaine une campagne de vaccination contre le COVID-19 en ayant recours au vaccin du laboratoire américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, après son homologation par l'agence britannique des médicaments. (Francesco Guarascio; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

