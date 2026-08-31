Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et en Chine

Des effets personnels sauvés de la crue à Devighat au Népal, après la crue dévastatrice, le 31 août 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Touristes, pèlerins, ouvriers, habitants : près 5.000 personnes sont portées disparues après la crue dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet. Voici les derniers bilans disponibles, toujours provisoires.

4.793 disparus

Au Népal, le bilan est passé à 903 morts et 4.247 disparus, selon l'autorité népalaise en charge des situations d'urgence.

Parmi les personnes portées disparues dans ce pays, le nombre d'habitants des zones balayées mercredi a fait un nouveau bond. Il s'établit désormais à plus de 2.000 pour les trois districts de Nuwakot, Rasuwa et Makwanpur.

Les autorités népalaises sont également toujours sans nouvelle de 933 employés de centrales hydroélectriques ou ouvriers travaillant sur des chantiers de barrages.

De leur côté, les médias d'Etat chinois ont fait état de 16 morts et 546 disparus sur leur territoire, portant le bilan total provisoire à au moins 919 morts et 4.793 disparus.

853 étrangers

Au Népal, on était lundi toujours sans nouvelles de 592 étrangers. Dimanche, les autorités chinoises ont chiffré à 261 les étrangers portés disparus au Tibet.

Népal

Selon les chiffres communiqués vendredi par l'Office du tourisme du Népal, 149 touristes népalais sont portés disparus. L'agence népalaise de gestion des catastrophes a avancé le nombre de 127.

Les autorités chinoises ont dénombré dimanche de leur côté 104 disparus népalais.

Chine

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'une centaine de ressortissants chinois figuraient parmi les disparus au Népal.

L'Office du tourisme du Népal a affirmé que tout contact était perdu avec huit Chinois.

Inde

L'Office du tourisme du Népal a parlé de 98 ressortissants indiens.

Les autorités chinoises ont dénombré 49 Indiens manquants.

Par ailleurs, les autorités de l'Etat indien de l'Uttar Pradesh, en aval du Népal, ont confirmé lundi à l'AFP avoir récupéré un total de 17 corps de victimes présumées de la crue depuis mercredi dernier. L'identification de ces personnes, qui ne figurent pas dans le bilan officiel népalais, est en cours.

Etats-Unis

Quatre-vingt-cinq ressortissants américains manquent à l'appel, a annoncé le département d'Etat.

Les autorités chinoises ont compté 18 ressortissants américains disparus dans la région du Tibet.

Ukraine

L'Office du tourisme du Népal a dénombré 61 Ukrainiens. L'ambassade d'Ukraine à Katmandou a annoncé qu'ils étaient 62.

Les autorités chinoises ont indiqué qu'un ressortissant ukrainien avait disparu.

Malaisie

L'Office du tourisme du Népal a avancé le chiffre de 51 Malaisiens disparus.

Les autorités chinoises en ont dénombré trois.

Australie

Le secrétaire d'Etat australien chargé de l'immigration s'inquiète de 41 ressortissants. Ce nombre est de 35, selon l'Office du tourisme du Népal.

Six Australiens sont portés disparus, selon les autorités chinoises.

Royaume-Uni

Trente-trois Britanniques manquent à l'appel, selon l'Office du tourisme du Népal, quand les autorité chinoises en ont compté 15.

Lettonie

Vingt-neuf Lettons sont portés disparus, a déclaré l'Office du tourisme du Népal.

Ce nombre est de 33 côté chinois.

Canada

L'Office du tourisme du Népal a signalé 25 Canadiens.

Le ministère canadien des Affaires étrangères a déploré la disparition de "environ 30" personnes - avec des résidents permanents au Canada - à la fois au Népal et au Tibet.

Les autorités chinoises ont parlé de six Canadiens.

Corée du Sud

Le décompte népalais est de neuf touristes sud-coréens.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé être sans nouvelles de neuf travailleurs du secteur hydroélectrique.

Singapour

Neuf Singapouriens, selon l'Office du tourisme du Népal.

Russie

Neuf Russes, selon l'Office du tourisme du Népal, trois selon les autorités chinoises.

Allemagne

Huit Allemands sont recherchés côté népalais, trois côté chinois.

- Autres pays -

Afrique du Sud : six (Office du tourisme du Népal) et quatre (autorités chinoises)

Japon : cinq (Office du tourisme du Népal)

Nouvelle-Zélande : cinq (ministère des Affaires étrangères et Office du tourisme du Népal) et deux (autorités chinoises)

France : quatre (Office du tourisme du Népal et ministère français des Affaires étrangères) et deux (autorités chinoises)

Espagne : deux (ministère espagnol des Affaires étrangères) et une (autorités chinoises)

Belgique : deux (Office du tourisme du Népal)

Hongrie : trois (ministère hongrois des Affaires étrangères) et une (autorités chinoises). L'office du tourisme du Népal a parlé d'une personne.

Portugal : trois (gouvernement portugais). L'Office du tourisme du Népal a affirmé qu'un seul Portugais était porté disparu. Les autorités chinoises en dénombrent également un.

Pays-Bas : deux (Office du tourisme du Népal) et deux (autorités chinoises)

Italie : trois (ministère italien des Affaires étrangères). L'Office du tourisme du Népal a signalé vendredi une personne.

Irlande : deux (Office du tourisme du Népal) et deux (autorités chinoises)

Kazakhstan : trois (Office du tourisme du Népal) et une (autorités chinoises)

Estonie: deux (autorités chinoises)

Bélarus : une (Office du tourisme du Népal)

Finlande : une (Office du tourisme du Népal) et une (autorités chinoises)

Israël : une (Office du tourisme du Népal)

Lituanie : une (Office du tourisme du Népal) et une (autorités chinoises)

Philippines : une (Office du tourisme du Népal)

Serbie : une (Office du tourisme du Népal)

Suisse : une (Office du tourisme du Népal)

Suède : une (ministère suédois des Affaires étrangères et Office du tourisme du Népal)

Vietnam : une (Office du tourisme du Népal)

Nationalités non confirmées

Les nationalités des personnes ne faisant pas partie des groupes de touristes au Népal n'ont pas été communiquées.