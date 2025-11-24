Les discussions à Genève sur l'Ukraine ont été constructives et utiles-Barrot

Les discussions menées à Genève ce week-end entre les délégations européennes, américaines et ukrainiennes sur le plan présenté par Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine ont été constructives et utiles, a déclaré lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andrii Sybiha, et nos collègues européens. Les discussions à Genève avec les Etats-Unis ont été constructives et utiles", écrit Jean-Noël Barrot sur le réseau X.

"Le travail se poursuit pour créer les conditions d'une paix respectant la souveraineté de l'Ukraine et garantissant les intérêts et la sécurité de l'Europe", a-t-il ajouté.

Le plan en 28 points mis au point par l'administration du président américain Donald Trump et présenté comme une proposition non définitive, prévoit que l'Ukraine cède des territoires, accepte des restrictions sur ses forces armées et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'Otan.

Les Européens, de leur côté, ont soumis une version modifiée du plan américain pour l'Ukraine, qui remet en cause les limites proposées aux forces armées de Kyiv et les concessions territoriales envisagées.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a déclaré lundi que Kyiv allait continuer à travailler avec ses partenaires à l'élaboration de compromis sur les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie, afin que celles-ci renforcent l'Ukraine au lieu de l'affaiblir.

