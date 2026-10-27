Les dirigeants finlandais et norvégien ont parlé de l'Ukraine avec Poutine

Les dirigeants de la Finlande et de la Norvège ont téléphoné mardi au président russe Vladimir Poutine pour l'exhorter à mettre fin à la guerre en Ukraine, rompant ainsi avec la position des pays européens qui consistait depuis plusieurs années à éviter tout contact direct avec le Kremlin.

Le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre se sont entretenus par téléphone avec Vladimir Poutine, puis avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"La discussion (avec Vladimir Poutine) a été franche et substantielle. Nous sommes des pays voisins de la Russie. L'issue de cette guerre aura un impact direct sur notre sécurité et sur la sécurité européenne en général. Mettre fin à cette guerre exige des discussions directes ", a déclaré Alexander Stubb dans un communiqué conjoint avec Jonas Gahr Støre.

Le Premier ministre norvégien a ajouté: "La guerre engendre d'énormes coûts humains et matériels. Les souffrances et les destructions auront des répercussions sur des générations. Lors de l'appel, nous avons insisté sur l'importance de la désescalade."

Le Kremlin n'a laissé entrevoir aucune perspective de compromis, répétant les exigences maximalistes de Moscou pour mettre fin au conflit.

"Il a été souligné que l'instauration d'une paix juste et durable n'est possible que si les intérêts légitimes de la Fédération de Russie sont pleinement et inconditionnellement pris en compte", a déclaré la présidence russe.

"Parallèlement, l'attention a été attirée sur les politiques de confrontation des pays de l'UE et de l'Otan, qui contribuent à la prolongation des hostilités", a-t-elle ajouté.

Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, les dirigeants européens ont largement évité tout contact direct avec Vladimir Poutine, qui les accuse de faire durer le conflit en armant Kyiv et en refusant des pourparlers directs.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a critiqué la décision de ses voisins nordiques d'entamer des discussions avec Vladimir Poutine, ajoutant qu'elle ne voyait aucun signe indiquant que la Russie souhaite la paix.

"Je pense que l'Europe devrait rester unie", a-t-elle dit à la chaîne de télévision publique DR.

Alexander Stubb et Jonas Gahr Støre ont précisé avoir parlé au nom de leurs pays respectifs, et non de l'Union européenne dans son ensemble, et ajouté qu'ils continueraient à soutenir l'Ukraine, y compris militairement.

Réagissant à cet appel sur Telegram, le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est abstenu de critiquer les deux dirigeants scandinaves et déclaré qu'ils avaient "clairement dit au dirigeant russe qu'il faut des mesures de désescalade concernant notre secteur énergétique et nos infrastructures".

(Rédigé par Essi Lehto à Helsinki et Mark Trevelyan, avec la contribution de Max Hunder à Kyiv ; version française Tangi Salaün)