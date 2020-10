Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les dirigeants de l'UE visent un accord sur des objectifs climatiques en décembre Reuters • 16/10/2020 à 06:39









LES DIRIGEANTS DE L'UE VISENT UN ACCORD SUR DES OBJECTIFS CLIMATIQUES EN DÉCEMBRE BRUXELLES (Reuters) - Les pays de l'Union européenne se sont rapprochés jeudi d'un accord sur un nouvel objectif de lutte contre le changement climatique mais ont reporté à décembre la finalisation d'un compromis sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les dirigeants des Vingt-Sept réunis à Bruxelles ont discuté pour la première fois d'une modification de l'objectif actuel de l'UE consistant à réduire de 40% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre du bloc. Pour la Commission européenne, l'UE doit parvenir d'ici 2030 à une réduction d'au moins 55% de ses émissions par rapport à leurs niveaux de 1990 si elle veut atteindre l'objectif d'un niveau zéro d'émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Tous les pays souscrivent à cet objectif sauf la Pologne, particulièrement dépendante du charbon. Les chefs d'Etat et de gouvernement n'ont pas défini d'objectif précis pour 2030 jeudi mais sont convenus de "revenir sur la question" en décembre dans le but de finaliser un accord d'ici la fin de l'année. L'UE prend les décisions à l'unanimité sur ce sujet. Une fois que les Etats membres seront parvenus à une position commune sur un objectif pour 2030, il leur faudra conclure un accord avec le Parlement européen, qui souhaite pour sa part une réduction des émissions de 60%. Les dirigeants européens ont décidé de reporter un accord à décembre afin de disposer d'informations supplémentaires sur les conséquences pour chaque pays de l'objectif qui sera défini. La Pologne réclame une telle analyse. Ils ont aussi confirmé que l'objectif pour 2030 serait atteint "collectivement", ce qui pourrait permettre de convaincre la République tchèque, laquelle dit ne pas être opposée à une réduction de 55% au niveau européen mais ne pas être capable de l'atteindre elle-même. Environ la moitié des 27 pays de l'UE, notamment la France, l'Allemagne, ou l'Espagne, disent soutenir un objectif d'"au moins 55%". (Kate Abnett, Francesco Guarascio; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.