Les diplomates britanniques resteront dans le consulat rebaptisé de Jérusalem

La Grande-Bretagne a annoncé jeudi que son consulat de Jérusalem, ouvert il y a près de 200 ans, continuerait à fonctionner à une échelle réduite, sous le nouveau nom de "UK Mission" dans la ville.

Londres prend ainsi acte de l'ordre de fermeture de ce lieu prononcé par Israël dans le cadre d’un différend sur les sanctions visant les colonies.

Le mois dernier, Israël avait ainsi donné à Londres 30 jours pour fermer le consulat, en représailles de l'annonce faite par le Royaume-Uni de sanctions contre des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Le délai a expiré jeudi.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré dans un communiqué que le consulat, situé à Jérusalem-Est, cesserait officiellement ses activités, mais que certains diplomates britanniques seraient autorisés à continuer à travailler dans le bâtiment en vertu d''un accord conclu entre Israël et le Royaume-Uni.

Son homologue britannique, le ministre des Affaires étrangères Ed Miliband, a déclaré que son pays ne reconnaissait pas à Israël le droit légal de fermer le consulat. Celui-ci se trouve dans une partie de la ville conquise par Israël lors de la guerre de 1967, puis annexée, une situation de fait que la plupart des pays ne reconnaissent pas.

Ed Miliband a déclaré que, après des discussions avec Israël, "notre bâtiment du consulat général ne fermera pas et sera connu, à compter d'aujourd’hui, sous le nom de UK Mission, Jerusalem".

Il a ajouté que cette mission continuerait de "fournir des services essentiels et de mener notre travail auprès du peuple palestinien".

DES OUVRIERS RETIRENT LES ENSEIGNES DU CONSULAT

Plus tôt jeudi, des journalistes de Reuters ont vu des ouvriers du consulat retirer une plaque portant l'inscription "Consulat général britannique" ainsi qu'une autre enseigne indiquant la section consulaire. Le drapeau britannique flottait toujours au-dessus du bâtiment.

Les Nations unies et la plupart des pays considèrent les colonies israéliennes comme illégales au regard du droit international, ce qu'Israël conteste.

Le consulat britannique a été fondé en 1839, bien avant la création de l'État d'Israël en 1948. L'ordre de fermeture n'affecte pas l'ambassade britannique à Tel-Aviv, qui gère les relations diplomatiques avec le gouvernement israélien.

Situé dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, le consulat gère les relations du Royaume-Uni avec les Palestiniens de Jérusalem, ainsi qu’en Cisjordanie et à Gaza. Il fournit également des services consulaires aux Palestiniens.

L'annonce des sanctions britanniques et l'ordre donné par Israël de fermer le consulat ont marqué un nouveau creux dans des relations qui se sont détériorées au cours des trois dernières années.

Le Royaume-Uni a critiqué à plusieurs reprises Israël pour ses actions lors de la guerre à Gaza et pour les attaques menées par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie.

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, confronté à des élections à la fin du mois, a accusé le Parti travailliste britannique, actuellement au pouvoir, d’hostilité envers Israël.

(Reportage Alexander Cornwell et Ammar Awad, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)