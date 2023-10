Les dépanneurs à domicile épinglés par la Répression des fraudes

Sur les 545 entreprises de dépannage à domicile inspectées en 2021, de l'électricien au plombier en passant par le serrurier, par la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), 64% étaient en "anomalie".

( AFP / CLAUDIO CRUZ )

Se retrouver enfermé dehors après avoir claqué la porte, avoir une fuite d'eau qui dégénère... La résolution de ces petits tracas qui touchent tout le monde sont dans le viseur de Bercy. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet enquêté sur ces dépannages "en urgence" réalisés par des plombiers, serruriers, ramoneurs, électriciens ou encore vitriers. Constat : d eux tiers des dépannages en urgence à domicile posent problème , rapporte lundi 23 octobre Le Parisien.

En effet, sur les 545 entreprises de dépannage à domicile inspectées en 2021, 64% étaient en "anomalie" . Un taux qui monte à 70% en Île-de-France, où se situent près d'un quart des professionnels contrôlés. La région parisienne concentre par ailleurs "le plus grand nombre de plaintes de consommateurs, pour des pratiques particulièrement déloyales et agressives mises en œuvre par des personnes peu scrupuleuses", selon cette enquête.

Ces "anomalies" ont donné lieu à 190 avertissements avec rappel à la loi, 102 injonctions de cesser sa pratique ou de se mettre en conformité, 36 amendes et 52 sanctions pénales. Parmi les "pratiques déloyales" les plus courantes relevées par la Répression des fraudes, le fait que la remise d'un devis se fasse souvent à partir de 150 euros, alors qu'il est obligatoire dès un euro, des factures souvent "incomplètes ou erronées" ou encore des pièces remplacées de qualité inférieure à celles commandées et des cartes bancaires débitées à plusieurs reprises.

La DGCCRF souligne aussi de nombreuses infractions à la réglementation relative à la vente par démarchage à domicile , comme l'absence de bordereau de rétractation lors de la signature du contrat, les entreprises mal identifiées et la perception immédiate du réglement, qu'un professionnel peut exiger en cas d'intervention urgente sans que le particulier ne dispose de droit de rétractation. Mais dans le cas contraire, le particulier bénéficie d'un délai de sept jours pour payer et de quatorze jours pour changer d'avis à partir de l'impression du devis, rappelle le gendarme de la consommation.