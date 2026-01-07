Les défaillances d'entreprises en France devraient connaître une quatrième année de hausse et battre un nouveau record en 2025, selon Allianz Trade

Des "pics alarmants" sont à noter dans le transport‑entreposage, l'information‑communication, le commerce automobile ou encore l'hôtellerie‑restauration.

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Les défaillances d'entreprises en France devraient battre un nouveau record en 2025, après une hausse de 3,4% par rapport à 2024, et avant une légère baisse attendue en 2026.

"Avec 68. 500 cas attendus, soit +23 % par rapport à la période pré‑Covid , 2025 va marquer un nouveau record, et la quatrième année consécutive de hausse", remarque dans ce communiqué reçu mardi par l' AFP le responsable des recherches défaillances chez Allianz Trade, Maxime Lemerle.

Les défaillances touchent tous les secteurs "avec des pics alarmants dans le transport‑entreposage (+61% au-dessus de la moyenne 2010-19), l’information‑communication (+42%), le commerce automobile (+40%) ou encore l’hôtellerie‑restauration (+34%)".

Selon l'étude, "les grandes entreprises ne sont plus épargnées , les défaillances concernant plus de 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 40% de plus que la moyenne 2006-2024". Allianz Trade publiera ses données définitives de 2025 fin janvier.

Maxime Lemerle s'attend à ce que 2026 ne soit "guère plus clémente", entre " instabilité politique et fiscale persistante, tensions géopolitiques et guerre commerciale".

Les défaillances, c'est-à-dire les entrées en procédure collective de redressement ou liquidation judiciaires, devraient néanmoins reculer de 2,5% cette année, restant sur "un plateau haut" avec 66.700 cas, anticipe Allianz Trade.

Fin d'année 2025 "très difficile" pour les entreprises

La Banque de France publiera le 6 février ses chiffres pour 2025. Elle calculait les défaillances à 68.145 en cumul sur douze mois en octobre, observant une décélération ces derniers mois.

Dans un communiqué séparé, mardi, Infogreffe, portail en ligne des greffes des tribunaux de commerce, évoque une fin d'année 2025 "très difficile" pour les entreprises . Infogreffe souligne "la forte progression des radiations", qui se conjugue à "un niveau durablement élevé aux procédures collectives" et "confirme la fragilisation du tissu entrepreneurial".

Infogreffe a observé 112.021 radiations au quatrième trimestre, soit une hausse de +27,4% par rapport au quatrième trimestre 2024.

Un peu plus d'un tiers sont consécutives à une procédure collective, un peu plus de quatre sur dix sont des radiations volontaires, et 17,1%, soit une "nette progression", ont été des radiations d'office prononcées par le tribunal de commerce, en général pour manquement administratif.

Infogreffe s'inquiète d'un déséquilibre qui s'accentue entre créations et radiations d'entreprises : les radiations représentent deux tiers des créations environ, mais les créations "progressent cinq fois moins vite que les radiations".