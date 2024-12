Les crampons dans le Nord, le cœur à Mayotte

L'association sportive et culturelle des Mahorais du Nord (ASCMN) rassemble, notamment à travers le football, la diaspora de l'Île aux Fleurs résidant dans le nord de la France. Une solidarité forte, permettant de mieux faire face à l'inquiétude liée à la tragédie du cyclone Chido.

Au fin fond de Villeneuve-d’Ascq, sous une venteuse « drache » du ch’Nord – celle-la même qui vient « te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon », un petit morceau d’océan Indien a soudain émergé, comme par magie, en ce jour de solstice d’hiver. Sur le synthé du campus de la fac, une vingtaine de joyeux lurons réunis sous l’étendard des « Mahorais du Nord », association sportive et culturelle née en 2016, se chambrent sans discontinuer… en trois langues : en français, en shimaoré – langue majoritaire à Mayotte – et shibushi – dialecte malgache parlé dans le sud de l’île. « Tout se mélange ! Moi, je ne comprends pas le shibushi, mais certains comprennent le shibushi et le shimaoré », rigole Saïndou, membre de l’équipe. Dans la bande, on retrouve des jeunes mahorais, pour beaucoup venus étudier ou travailler en métropole, mais le club se veut ouvert à tous. « Nous avons plusieurs nationalités au club : par exemple, Achraf est marocain », explique Ounsri, vice-président du club.

Pour ceux qui ont perdu des proches, c’est compliqué. Il n’y a pas grand-chose à faire pour l’instant, à part prier……

