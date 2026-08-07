Les contrats à terme sur les taux américains réduisent les probabilités d'une hausse des taux en septembre après la publication des chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont revu à la baisse les probabilités d'un relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire du mois prochain, après une baisse inattendue des emplois non agricoles aux États-Unis en juillet.

Selon les données de LSEG, le marché des contrats à terme sur taux d'intérêt n'anticipe désormais plus qu'une probabilité de 43,9 % d'un resserrement monétaire de la Fed en septembre, contre 57 % avant la publication du rapport sur l'emploi. La probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés le mois prochain est passée à 60,4 %, contre 43,2 % juste avant la publication des chiffres.