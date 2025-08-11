"Les concessions n'arrêtent pas un tueur" : Zelensky et l'Ukraine sur leurs gardes avant le sommet Trump-Poutine

Le président ukrainien a réitéré son appel à maintenir le rapport de force face aux attaques de l'armée russe, qui constitue le seul chemin vers une paix possible avec Moscou.

Volodymyr Zelensky, à Paris, le 27 mars 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Avant la rencontre anonncée en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky a appelé lundi à ne pas céder aux exigences du chef du Kremlin. L'Ukraine craint que cette rencontre, prévue pour l'heure sans la participation de Volodymyr Zelensky, n'aboutisse à un accord qui la forcerait à céder des parties de son territoire à la Russie.

"Ce n'est pas seulement une position morale, c'est une position rationnelle"

"La Russie refuse d'arrêter les massacres et ne doit donc pas recevoir de récompenses ou d'avantages. Et ce n'est pas seulement une position morale, c'est une position rationnelle", a déclaré Volodymyr Zelensky sur Facebook. "Les concessions ne persuadent pas un tueur", a-t-il ajouté.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE tiennent des discussions d'urgence lundi pour accorder leurs violons avant la rencontre entre MM. Trump et Poutine, craignant que tout accord conclu sans l'Ukraine n'oblige à des compromis inacceptables. Lors d'un entretien à Fox News , le vice-président américain JD Vance a lui affirmé que les Etats-Unis veulent "programmer" un sommet à trois Trump-Poutine-Zelensky.

Le président américain, qui avait promis de régler le conflit ukrainien en 24 heures à son retour à la Maison Blanche, a montré une impatience grandissante ces dernières semaines alors que la Russie a intensifié ses bombardements de l'Ukraine ces derniers mois. Le ministère russe de la Défense a revendiqué lundi la prise d'un nouveau village dans la région ukrainienne de Donetsk (est), la localité de Fedorivka. Elle est située au nord-est de Pokrovsk et Myrnograd, des villes menacées d’encerclement du fait de l’avancée continue des troupes russes dans ce secteur depuis plus d’un mois.

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont eux affirmé avoir frappé une usine qui "produit des composants" pour des missiles de croisière russes, située dans la région de Nijni Novgorod, en Russie, à l'est de Moscou. Le SBU a déclaré qu'au moins quatre de ses drones de longue portée avaient "touché l'usine".