Les Comores suspendent la hausse des prix du carburant après des affrontements mortels

(Actualisé avec suspension de la hausse des prix du carburant)

Les Comores ont annoncé samedi la suspension de la hausse des prix du carburant, revenant sur une décision prise plus tôt en réponse aux conséquences du conflit en Iran et qui avait provoqué des affrontements mortels dans l'archipel de l'Océan indien.

Une personne a été tuée et cinq autres blessées lors d'affrontements entre manifestants protestant contre la flambée des prix du carburant et forces de l'ordre, a déclaré le ministère public des Comores.

"Le gouvernement et le président Azali (Assoumani) ont entendu les cris du peuple comorien. Il n'y avait pas d'autres solutions que de l'écouter. Le but est de préserver la paix", a déclaré le ministre comorien de l'Energie, Aboubacar Saïd Anli, lors d'une conférence de presse.

Le président Azali a suspendu le décret sur la hausse des prix du carburant introduit le 9 mai pour que des discussions puissent avoir lieu, a rapporté Aboubacar Saïd Anli.

Des heurts ont éclaté vendredi après une réunion entre le maire de Mirontsy et une organisation de pêcheurs en grève depuis mercredi pour protester contre la hausse des prix du gazole.

Des routes ont été bloquées à Mutsamudu, principale ville de l'île d'Anjouan. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la personne décédée.

Le gouvernement comorien a augmenté les prix du gazole de 46% et ceux de l'essence de 35% en raison du conflit au Moyen-Orient, déclenchant une grève plus vaste dès lundi.

Les transports publics ont été paralysés à Moroni, la capitale, et 39 personnes ont été interpellées, selon la commission nationale des droits de l'Homme.

Le gouvernement a annoncé une réduction des voyages officiels et une baisse de 40% des droits de douane pour tenter d'apaiser les tensions.

(Abdou Moustoifa, Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu pour la version française)