 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les clubs londoniens contraints de se réinventer pour survivre
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 12:59

par Jack Taylor et Sam Tabahriti

Confrontés à une baisse de la consommation d'alcool et à des coûts d'exploitation toujours plus élevés, les boîtes de nuit londoniennes redoublent d'efforts pour rester ouvertes et s'adapter aux nouveaux usages.

La promesse d'un alcool disponible tard dans la nuit ne suffit plus à attirer une jeunesse qui veut aussi pouvoir se restaurer et assister à des spectacles.

Le secteur britannique de la vie nocturne a généré l'année dernière environ 154 milliards de livres (176 milliards d'euros) de dépenses, selon le cabinet de données CGA et son Night Time Economy Market Monitor.

Mais l'industrie est en difficulté depuis plusieurs années, pénalisée par l'évolution des habitudes, la pandémie de COVID, la forte hausse des coûts d'exploitation, le durcissement des règles d'octroi de licences et l'augmentation du coût de la vie pour les clients.

Le nombre d'établissements ouverts tard dans la nuit a reculé de 4,1% en 2025 et se situe désormais 28% en dessous des niveaux d'avant la pandémie, nouvelles ouvertures comprises, montrent les données de CGA.

Âgé de 27 ans, Alex Guiste, gestionnaire de communautés sur les réseaux sociaux et amateur de boîte de nuit, observe que de nombreux établissements risquent l'obsolescence s'ils ne s'adaptent pas à la demande croissante pour des sorties axées sur l'expérience, comme les soirées avec DJ ou les performances vivantes.

"Les gens sortent pour écouter la musique et pour vivre quelque chose, plus seulement pour boire tard dans la nuit", explique-t-il.

"Sortir en boîte de nuit devient exceptionnel et c'est davantage quelque chose que l'on souhaite savourer."

COÛTS EN HAUSSE, DÉPENSES EN BAISSE

Les longues files d'attente devant les établissements du centre de Londres ne disent pas tout et leurs exploitants notent que survivre est devenu de plus en plus difficile, même lorsque la fréquentation résiste à la tendance générale.

Alice Hoffmann-Fuller, qui travaille avec des salles et des promoteurs, rappelle que de nombreux modèles économiques reposaient sur les ventes d'alcool. Or, selon des enquêtes, environ 39% des 18-24 ans ne consomment pas d'alcool.

Corsica Studios, une salle de musique électronique installée sous des arches ferroviaires dans le sud de Londres, a fermé fin mars après plus de vingt ans au coeur de la scène clubbing de la capitale.

"Nous travaillons autant qu'avant, voire davantage", confiait à Reuters Matt Wickings, responsable de la programmation, avant la fermeture. Mais les recettes du bar n'ont jamais été aussi faibles, tandis que les coûts continuaient d'augmenter, déplorait-il.

Alors que le club réalisait autrefois entre 10.000 et 12.000 livres de ventes par nuit, il ne générait alors plus que 6.000 à 7.000 livres.

L'établissement a annoncé en septembre dernier qu'il ne pouvait plus fonctionner sous sa forme actuelle au risque de péricliter. Corsica Studios devrait rouvrir à un moment donné, mais la forme reste à déterminer.

NOUVELLES HABITUDES

Pour autant, les acteurs du secteur jugent que la vie nocturne au Royaume-Uni a encore son mot à dire et qu'elle vit une mutation. Les soirées ont lieu à des horaires différents et dans d'autres espaces.

Plusieurs grandes salles ont ouvert ou se sont agrandies à Londres au cours des deux dernières années, pariant que les clubbers répondront présents, à condition que leurs attentes évolutives soient correctement prises en compte.

"La vie nocturne évolue et ç'a toujours été le cas", dit Kate Nicholls, présidente de l'organisation professionnelle UKHospitality.

Si la consommation d'alcool s'est modérée, la recherche de socialisation reste forte dans toutes les tranches d'âge, dit-elle.

"Ce n'est pas que les gens ont cessé de sortir", met en garde Alex Guiste. "C'est que le modèle ancien de la boîte de nuit n'a plus grand chose de spécial."

(Sam Tabahriti; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vers une année noire pour notre pouvoir d’achat ?
    Vers une année noire pour notre pouvoir d’achat ?
    information fournie par Ecorama 10.04.2026 14:05 

    Le pouvoir d’achat des Français pourrait reculer en 2026, une première depuis plus de dix ans. Dans ses dernières prévisions, l’OFCE évoque un contexte marqué par le retour de l’inflation et les effets du choc énergétique. Faut-il s’attendre à un ralentissement ... Lire la suite

  • Pourquoi l’or n’a-t-il pas joué son rôle de valeur refuge pendant la guerre en Iran ?
    Pourquoi l’or n’a-t-il pas joué son rôle de valeur refuge pendant la guerre en Iran ?
    information fournie par Ecorama 10.04.2026 14:00 

    En pleine montée des tensions géopolitiques, l’or n’a pas suivi la trajectoire attendue d’une valeur refuge. Le métal jaune a reculé, suscitant des interrogations sur les comportements des investisseurs et des banques centrales, comme la Banque de France. Comment ... Lire la suite

  • Violette Petrucciani, la mère de Loana, arrive aux obsèques de sa fille Loana, à Nice le 10 avril 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    L'adieu en rose et blanc à Loana, l'émotion d'une génération
    information fournie par AFP 10.04.2026 13:50 

    La cathédrale du Vieux-Nice était pleine vendredi, avec au premier rang Steevy Boulay, pour dire adieu à Loana, première vedette de la téléréalité en France, morte à 48 ans après un itinéraire chaotique qui a marqué toute une génération. Au côté de l'ancien "lofteur", ... Lire la suite

  • L'ancien maire de Levallois-Perret Patrick Balkany, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine le 7 avril 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Procès Balkany: le parquet fustige un "démiurge", la défense dénonce une purge
    information fournie par AFP 10.04.2026 13:48 

    Derrière ses lunettes bleues, Patrick Balkany a semblé sonné, vendredi au tribunal de Nanterre, après que le parquet a réclamé un an de prison ferme dans l'affaire de ses chauffeurs, une peine "totalement déconnectée de la réalité" selon son avocat. Le ministère ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank