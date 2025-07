Les clubs amateurs et les indemnités de formation : entre fierté et nécessité

Depuis 2001, les clubs amateurs peuvent bénéficier d’indemnités de formation, en répondant à des critères bien définis par la FIFA. Un mécanisme de solidarité qui permet à de nombreux clubs amateurs de voir leurs ambitions à la hausse. Mais comment fonctionnent ces indemnités de formation ? Que font les clubs amateurs avec ? Éléments de réponse.

Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis quelques semaines, période où chaque rumeur est décortiquée dans les émissions et où les agents et les directeurs sportifs voient leur temps d’écran exploser, certains clubs amateurs suivent également d’un œil avisé les différents mouvements et les potentiels transferts à venir. Quand on dit « certains clubs amateurs » , on parle ici de ces clubs que l’on peut qualifier de formateur, autrement dit : ceux qui ont compté dans leurs rangs les actuelles stars du ballon rond. Ayant contribué plus ou moins directement à la réussite de ces derniers, ils peuvent donc bénéficier de la fameuse indemnité de formation. À titre d’exemple, les clubs du FC Chambray (avec le transfert de Yoan Bonny à l’Inter), de l’AS Montchat (Thierno Barry à Everton) ou encore le FC Chartres (transfert d’Adrien Truffert à Bournemouth) vont bénéficier de ces indemnités de formation.

Tant qu’on a encore des joueurs en activité et qui sont passés plus jeunes chez nous, on suit le mercato avec un certain intérêt.…

Propos de Wilfried Fie et Nordine Djeddi recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com