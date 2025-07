Bordeaux tient son nouveau gardien numéro 1 !

Et de quatorze !

Oui, oui, quatorze. Après Matthieu Villette, Steve Shamal, Royce Openda, Ludéric Etonde et Faïssal Mannaï (attaque), Guillaume Odru, Abou Ba, et Adama Diop (milieu), Éric Vandenabeele, Ruben Droehnlé Nadjib Cissé et Léo Jousselin (défense) et David Agossa (gardien), les Girondins viennent d’enregistrer une quatorzième arrivée dans ce mercato estival . Son nom ? Jan Hoekstra . Sa nationalité ? Néerlandaise. Son poste ? Gardien. Son statut ? Numéro 1.…

JD pour SOFOOT.com