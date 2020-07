Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les cinq premiers Rafale acquis par l'Inde ont décollé de Mérignac Reuters • 27/07/2020 à 16:48









LES CINQ PREMIERS RAFALE ACQUIS PAR L'INDE ONT DÉCOLLÉ DE MÉRIGNAC PARIS (Reuters) - Les cinq premiers avions Rafale acquis par l'Inde dans le cadre d'un contrat signé en 2016 ont décollé lundi de Mérignac, en Gironde, à destination de l'Inde, annonce le ministère des Armées français dans un communiqué. Ils sont accompagnés de deux appareils de transport acheminant une aide sanitaire pour aider l'Inde à lutter contre l'épidémie de coronavirus. Ils transportent notamment des respirateurs artificiels ainsi que du matériel pour tester les populations, précise le ministère. "Je suis fière que les livraisons de Rafale commencent, incarnant la solidité de notre partenariat stratégique", a commenté la ministre des Armées, Florence Parly, dans ce communiqué. "Par ailleurs, ajoute-t-elle, l'échange de bonnes pratiques entre forces armées au sujet de la gestion du Covid sera bénéfique à tous." Le convoyage des Rafale de Dassault Aviation est "appuyé" par les forces françaises, qui s'occuperont notamment de leur ravitaillement en vol. Le contrat d'un montant de près de 8 milliards d'euros signé en 2016 porte sur la livraison de 36 Rafale. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

