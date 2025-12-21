Les changements européens et ukrainiens au plan US ne renforcent pas les chances de paix, dit le Kremlin

(Actualisé avec citations)

Les modifications apportées par les Ukrainiens et les Européens au projet américain de plan de paix entre l'Ukraine et la Russie n'améliorent pas les chances de trouver une issue au conflit, a déclaré dimanche Iouri Ouchakov, conseiller de Vladimir Poutine pour la politique étrangère, cité par l'agence de presse Interfax.

"Ce n'est pas une prédiction", a dit Iouri Ouchakov.

"Je suis certain que les propositions que les Européens et les Ukrainiens ont faites ou essaient de faire n'améliorent assurément pas le document et n'améliorent pas la possibilité de parvenir à une paix de long terme", a-t-il ajouté.

L'Ukraine et ses soutiens européens s'efforcent depuis près d'un mois de modifier un projet de plan de paix présenté en novembre par les Etats-Unis, qu'ils jugent beaucoup trop favorable à la Russie. On ignore le détail des changements suggérés à ce plan censé mettre fin à une guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Des négociateurs russes ont rencontré samedi à Miami des responsables américains emmenés par Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain.

Kirill Dmitriev, émissaire du président russe Vladimir Poutine, a déclaré à l'issue de ces discussions qu'elles avaient été constructives et se poursuivraient ce dimanche.

L'hypothèse d'une réunion trilatérale entre Russie, Etats-Unis et Ukraine n'a pas été évoquée, a dit Iouri Ouchakov, cité par Interfax.

(Rédaction de Moscou, version française Bertrand Boucey)