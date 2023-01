Les blouses blanches battent le pavé

Après une nouvelle semaine de grève, les médecins libéraux se sont réunis à Paris ce jeudi pour manifester leur mécontentement et exposer les problèmes qui entravent leur profession à l'appel des syndicats FMF, UFML et SML, ainsi que du collectif Médecins pour demain. La principale de leurs revendications : passer le montant forfaitaire de la consultation de 25 à 50 euros.

Cette augmentation a été qualifiée d'« extravagante » par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, Thomas Fatôme, que les manifestants n'ont pas manqué de dénoncer comme un « administrateur », « technocrate » déconnecté de la réalité du terrain que vivent les médecins. Si les slogans n'ont cessé de fuser, la manifestation s'est déroulée sans heurts et sans perdre d'énergie jusqu'au ministère, où une délégation devait être reçue.

« Médecine bâclée, patients lésés »

Dans la réalité, tout est une affaire de temps. En deux heures de procession pour rallier le Panthéon au ministère des Solidarités et de la Santé ce jeudi, les quelques milliers de médecins qui ont fait le déplacement auraient pu enchaîner huit consultations d'un quart d'heure, au rythme effréné qu'ils sont obligés de pratiquer. « On n'a le temps de rien faire avec les patients : on ne peut pas assurer un suivi complet pour chacun d'entre eux », s'alarme Saïda, médecin généraliste en Seine-et-Marne, qui affirme avoir un

