Les Bleues se rapprochent de la première Coupe du monde de futsal

Pas le temps d’attendre.

Créée il y a tout juste un an, l’équipe de France féminine de futsal a réussi son pari en se hissant au tour Élite de la Coupe du monde , prochaine étape sur la route d’une qualification pour la première édition du tournoi. Les Bleues ont validé leur ticket samedi en battant l’Irlande du Nord (5-2) . Les buteuses : Chaima Badr Bassem, Faustine Pellegry, Salomé Alberbide, Laure Boissinot et Fiona Bitterlin. « On venait ici en tant que chapeau 4 et on termine à la première place, avec deux victoires et un nul ainsi qu’une différence de buts de +5 … Les filles ont été impressionnantes, très performantes dans un contexte qu’elles découvraient » , se félicite le sélectionneur Pierre-Étienne Demillier.…

QB pour SOFOOT.com