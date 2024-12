Les Bleues dans le groupe de la mort, vraiment ?

Les Tricolores connaissent désormais leurs adversaires à l'Euro 2025 et elles auront fort à faire. Opposées dans le groupe D à l'Angleterre, les Pays-Bas et le Pays de Galles, les Bleues ont hérité du groupe le plus relevé, synonyme de groupe de la mort sur le papier. Récapitulatif.

Le tirage au sort des poules de l’Euro 2025 n’a pas été clément avec les Bleues qui se retrouvent dans le groupe de la mort aux côtés de l’Angleterre et des Pays-Bas qui ont tous deux remportés la compétition et du Pays de Galles dont ce sera la première compétition majeure. Ok, ça aurait pu être pire avec l’Espagne, mais cette année plus que jamais : avant d’espérer ne pas sortir en quarts de finale, il faudra d’abord survivre au groupe de la mort.

"𝘜𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘢𝘯𝘵" …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com