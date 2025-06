Les Bleues à un tournant de leur histoire

À un mois du début de l’Euro, les Bleues ont un dernier objectif en tête : terminer cette phase régulière de Ligue des nations en étant invaincues et cela passe par un succès ce mardi soir face à l’Islande (20h). Une performance rendue possible par la solidité défensive montrée jusqu’ici par l’équipe de France et sa force collective, deux ingrédients essentiels voulus par Laurent Bonadei au moment d’aborder ce sprint final qui mènera en Suisse.

Laurent Bonadei avait prévenu dès sa prise de fonction qu’il n’allait pas faire « du copier-coller d’Hervé Renard ». Neuf mois plus tard, le sélectionneur des Bleues a tenu parole. Avec un renouvellement d’effectif important par rapport aux Jeux olympiques 2024 et un plan de jeu pensé par et pour le collectif, l’équipe de France est déjà qualifiée depuis un mois pour le Final Four de la Ligue des nations et demeure pour le moment invaincue dans la compétition. Face à la Suisse (4-0), les Tricolores ont livré leur partition la plus aboutie depuis les débuts comme sélectionneur de Bonadei.

Un renouvellement de génération nécessaire

La patte Bonadei s’est mise en place tout au long de l’année, avec en point d’orgue les choix forts énoncés lors de la dernière annonce de liste : exit Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali. Un choix justifié par la nécessité d’entamer un nouveau cycle pour les Bleues : « Ce n’est pas une décision prise contre ces joueuses, mais pour l’avenir de l’équipe de France. Elles ont prouvé récemment, notamment sur la finale contre le PSG. Ce n’est pas par rapport au niveau, mais aussi des choix pour d’autres joueuses plus jeunes et qui représentent l’avenir sur le projet des trois années à venir. » …

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com