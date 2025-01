Les beaux enjeux de la 7e journée de Ligue des champions

Le nouveau format de la Ligue des champions permet au moins une chose : le suspense reste total à deux journées de la fin. La compétition reine fait son retour cette semaine, et ça promet d’envoyer du lourd.

Bienvenue en Euroligue… Euh, plutôt en Ligue des champions nouvelle version. À deux journées de la fin, rien n’est joué : le membre du top 8 n’est pas à l’abri de finir barragiste, et le barragiste peut toujours s’asseoir sur le banc des éliminés en un rien de temps. Un format assez apprécié de nos clubs français qui, à l’exception du « petit » PSG, ont quasiment assuré leur présence en février au minimum. Et pour les autres, alors, ça donne quoi ?

Real Madrid et Manchester City : mastodontes en danger

Le plus dur est sans doute de rester au sommet. Les deux derniers vainqueurs de la C1 préféraient sans doute l’ancien format. Écuries porte-étendards du football européen, habituées depuis trois ans à successivement croiser le fer lors des phases finales, les Madrilènes et les Citizens balbutient leur football après six journées. Le Real (20 e et provisoirement barragiste) et son Mbappé en grande forme doivent absolument s’imposer à domicile contre Salzbourg mercredi soir, tout comme le City de Guardiola (22 e ) qui affrontera dans le même temps Paris, dans un match ultra-décisif dans la course aux barrages, aux relents de peur. Miam !…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com