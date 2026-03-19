Les banques de Wall Street devraient voir leurs fonds propres diminuer de 5 % en vertu des nouvelles règles

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* Les régulateurs vont approuver le projet de Bâle et solliciter des commentaires

* Les changements visent à aligner les exigences sur les risques, les critiques mettent en garde contre l'affaiblissement des garanties

* La Fed va proposer des ajustements à la surcharge GSIB, l'impact sur le capital des grandes banques est attendu

(Mise à jour avec l'annonce de nouvelles règles) par Pete Schroeder

Les fonds propres des banques de Wall Street diminueraient de 4,8 % selon les règles de capital assouplies dévoilées par les régulateurs bancaires américains jeudi, libérant ainsi des milliards de dollars pour les prêts, les dividendes et les rachats d'actions, ce qui constitue une victoire éclatante pour le secteur qui avait dû faire face à des hausses à deux chiffres dans le cadre du plan initial de 2023.

Les niveaux de fonds propres des grandes banques régionales diminueraient de 5,2 %, tandis que les banques dont les actifs sont inférieurs à 100 milliards de dollars bénéficieraient d'une baisse de 7,8 % de leurs exigences en matière de fonds propres dans le cadre de ces propositions.

Les propositions envisagées permettraient d'améliorer et de rationaliser le cadre des fonds propres tout en garantissant que les organisations bancaires américaines restent sûres, solides et capables de soutenir l'économie américaine dans toutes les conditions économiques", a écrit le personnel de la Fed dans une note d'information à l'intention du conseil d'administration.

La Fed, la Federal Deposit Insurance Corporation et l'Office of the Comptroller of the Currency devraient approuver le projet de Bâle jeudi matin et commencer à solliciter des commentaires, donnant ainsi le coup d'envoi à un nouveau cycle potentiellement frénétique de lobbying industriel, les banques cherchant à savoir clairement comment elles se comporteront par rapport à leurs homologues. Cette révision fait suite à une campagne menée depuis des années par les banques de Wall Street pour assouplir les règles introduites après la crise financière de 2008 qui, selon elles, étouffent l'économie. Les critiques affirment qu'elles affaibliront les garanties du système financier alors que les risques géopolitiques et de crédit privé augmentent .

La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, qui a dirigé les travaux, a déclaré dans un communiqué préparé à l'avance que les fonds propres des banques resteraient "solides" grâce à ces changements qui permettraient de mieux calibrer les exigences en fonction des risques.

Les régulateurs tentent depuis des années de mettre en œuvre le "Basel Endgame", , le dernier volet des normes internationales de fonds propres introduites à la suite de la crise, qui se concentre sur la manière dont les banques évaluent et allouent des fonds aux risques de crédit, de marché et d'exploitation.

Le prédécesseur démocrate de Michelle Bowman, Michael Barr, a tenté de faire avancer un plan qui aurait augmenté le capital de certaines banques de 20 %, mais les prêteurs ont lancé une campagne sans précédent pour affaiblir la règle, gagnant de nombreux législateurs et semant la division parmi les régulateurs. Cela a entraîné le projet dans l'administration Trump, qui s'est rangée du côté de l'industrie.

Michael Barr prévoit d'exprimer son désaccord sur les propositions de règles lors de la réunion de la Fed plus tard dans la journée, déclarant dans un communiqué que les changements sont "inutiles et peu judicieux"

La Fed prévoit également de proposer jeudi des modifications à la "surcharge GSIB" prélevée sur ces banques américaines mondiales en mettant à jour certaines données économiques et en ajustant la manière dont le risque de financement à court terme est calculé.

Les analystes de Morgan Stanley ont estimé ce mois-ci que les grandes banques détiennent actuellement environ 175 milliards de dollars de capital excédentaire, et la clarté des règles pourrait leur permettre de commencer à libérer cet argent pour les prêts et les rachats d'actions.