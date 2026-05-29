Les banques britanniques n'ont toujours pas accès au modèle d'IA Mythos, selon Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques britanniques n'ont toujours pas pu accéder au modèle d'intelligence artificielle Mythos d'Anthropic pour tester la résistance de leurs systèmes face aux cybermenaces, six semaines après que celui-ci a suscité les premières inquiétudes , a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey.

S'adressant à Bloomberg TV, Andrew Bailey a indiqué qu'Anthropic était disposée à partager les modèles à titre expérimental, mais qu'il semblait y avoir un blocage politique.

« Cela ne s'est pas encore produit et je pense que cela s'est quelque peu enlisé dans le processus avec l'administration américaine », a-t-il déclaré lors d'une interview en marge d'une conférence des banques centrales à Reykjavik.

« Je crains de ne pas pouvoir vous expliquer pourquoi le processus diffère légèrement d’une entreprise à l’autre. Évidemment, de notre point de vue, compte tenu de nos préoccupations concernant les risques que cela implique, il est très important que nous y ayons accès », a-t-il ajouté.

Anthropic s'est opposée à l'administration américaine au sujet des garde-fous concernant la manière dont l'armée pourrait utiliser ses outils d'IA.

Le mois dernier, Bailey a déclaré: « Anthropic a peut-être trouvé un moyen de révolutionner le monde des cyberrisques ».

Depuis lors, certains experts en cybersécurité ont déclaré à Reuters que les craintes d’un piratage sans limites avec ce modèle étaient exagérées .

Le président Donald Trump a reporté la semaine dernière la signature d’un décret plus large sur l’IA, qui devait créer un cadre volontaire permettant aux développeurs d’IA de collaborer avec le gouvernement américain avant la publication de modèles d’IA avancés.

Andrew Bailey, qui préside également le Conseil de stabilité financière, organisme international de normalisation, a déclaré qu'une approche mondiale était nécessaire pour faire face aux risques de piratage.

« Les répercussions de ce type de cyberrisque sont si importantes que nous ne pouvons pas nous contenter d’une approche nationale unique », a-t-il déclaré.

« Quiconque pensait: "Bon, j’ai réglé ça avec mes banques, tout va bien", j’ai bien peur que cela ne fonctionne pas, car elles sont toutes extrêmement interconnectées. »