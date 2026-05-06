Les autorités des îles Canaries refusent l'accostage du paquebot touché par le hantavirus

Le gouvernement régional des Îles Canaries, en Espagne, s'oppose à ce que le paquebot de croisière de luxe touché par variant mortel de la famille hantavirus, accoste dans l'archipel, a déclaré mercredi son président Fernando Clavijo.

"Cette décision ne repose sur aucun critère technique, et il n'y a pas non plus suffisamment d'informations pour rassurer la population ou garantir sa sécurité", a-t-il déclaré à la station de radio COPE.

Fernando Clavijo a ajouté qu'il avait demandé une réunion d'urgence avec le président du gouvernement Pedro Sanchez pour discuter de la question. Fernando Clavijo appartient au parti populaire, parti conservateur et principale opposition aux socialistes de Pedro Sanchez.

Plus tôt mercredi, la chaîne publique espagnole TVE a rapporté que le paquebot devait accoster sur l'île canarienne de Tenerife, citant des sources du ministère de la Santé. Le ministère n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Par ailleurs, l'Afrique du Sud a identifié deux cas de transmission d'humain à humain du hantavirus chez deux passagers débarqués de ce navire de croisière .

La documentation consultée par Reuters, indique que les tests effectués par l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD) ont révélé que la souche Andes du hantavirus était à l'origine de l'infection d'une Néerlandaise décédée à Johannesburg et d'un Britannique toujours hospitalisé. Tous deux avaient contracté la maladie à bord du navire.

(David Latona, Sfundo Parakozov, rédigé par Nellie Peyton, version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)