Les astuces pour ne pas reprendre du poids après un régime

Toutes les personnes qui ont expérimenté des régimes amaigrissants l'ont remarqué : après une perte de poids, les kilos reviennent, parfois avec un supplément. C'est une expérience frustrante, mais qui s'explique par des mécanismes physiologiques assez bien connus. On va comprendre cela ensemble.

Quand on perd du poids, notre corps active des stratégies pour se défendre, comme s'il voulait éviter une famine. Les hormones qui régulent l'appétit s'adaptent à la situation. La leptine, qui signale au cerveau que vous êtes rassasié, diminue. En revanche, la ghréline, l'hormone de la faim, augmente, ce qui vous pousse à manger davantage, tout cela pour remplir à nouveau les cellules graisseuses qui se sont vidées.

Mais ce n'est pas tout. La perte de poids entraîne aussi une baisse du métabolisme de base, c'est-à-dire la quantité d'énergie que le corps dépense au repos. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Concrètement, le corps devient plus économe en énergie, il brûle moins de calories pour les mêmes activités. Cela rend le maintien du poids perdu particulièrement difficile. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres mécanismes s'en mêlent. Par exemple, la thermogenèse, c'est-à-dire l'énergie dépensée pour digérer les aliments, diminue également. L'organisme devient plus efficace pour utiliser et surtout stocker les calories.

En plus de tout cela, il y a