Les Argentins connaissent même la plaque d'immatriculation de Di María

Ne surtout pas faire la blague suivante : « Quel Ange, ce Di María. » Ne surtout pas faire la blague suivante : « Quel Ange, ce Di María. »

Ángel Di María a peut être réalisé le transfert le plus romantique de l’été et il s’en est expliqué à La Nacion. D ans une interview fleuve au quotidien argentin, le nouvel attaquant de Rosario Central s’est livré sur les raisons de son retour au pays. « Retourner vivre en Argentine était la seule option ; c’était ce que mes filles et ma famille voulaient, explique le Fideo. Mais, en plus, la touche finale parfaite, c’était d’être à Central, de vivre ensemble au stade, d’aller aux matchs en bus, de voir les gens partout, de remettre le maillot et de jouer… c’était tout ce dont j’avais besoin pour finir comme je le souhaitais. » L’été dernier, des menaces proférées à Rosario avaient retardé son retour.…

UL pour SOFOOT.com