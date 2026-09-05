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Les Américains Witkoff et Kushner vont rencontrer un émissaire de Poutine à Moscou
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 12:29
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(Actualisé avec rencontre avec un représentant de Poutine)

Un émissaire du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, va rencontrer les représentants spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou samedi, ont fait savoir à Reuters deux personnes au fait de cet entretien.

Kirill Dmitriev a participé aux précédentes rencontres entre les émissaires américains et Vladimir Poutine. Il a également joué un rôle dans la négociation de dérogations aux sanctions américaines sur le pétrole russe.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre vendredi que les États-Unis disposaient d'une nouvelle proposition concrète visant à mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, entré dans sa cinquième année. Il n'en a toutefois pas précisé la teneur.

Selon le président ukrainien Volodimir Zelensky, les deux hommes se rendront en Ukraine dimanche après leur passage par Moscou. Sur X samedi, Volodimir Zelensky rapporte que la Russie a frappé deux aéroports ukrainiens à la veille de cette visite.

Un fossé considérable sépare toujours la Russie et l'Ukraine quant à la manière de mettre fin à leur conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Kremlin a qualifié vendredi d'"inébranlable" la position exposée par Vladimir Poutine il y a deux ans — selon laquelle l'Ukraine devrait céder l'intégralité du territoire de quatre régions revendiquées par la Russie et renoncer à son projet d'adhésion à l'Otan.

Depuis les derniers pourparlers de paix en février, chaque camp a intensifié les frappes aériennes à longue portée au plus profond du territoire adverse. Le conflit maritime s'est également intensifié.

Sur le terrain, les lignes de front sont restées figées, la Russie ne réalisant que des gains progressifs dans sa tentative de s'emparer de l'intégralité de la région ukrainienne du Donbass.

(Reportage d'Anton Kolodyazhny Version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
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