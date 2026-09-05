Les Américains Witkoff et Kushner rencontrent un émissaire de Poutine à Moscou

(Actualisé avec convoi à Moscou et frappes ukrainiennes en Russie)

Un émissaire du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, va rencontrer les représentants spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou samedi, ont fait savoir à Reuters deux personnes au fait de cet entretien.

Un cortège de véhicules transportant les trois hommes a quitté l'aéroport gouvernemental de Moscou en direction du centre de la capitale russe, a rapporté un témoin de Reuters.

Kirill Dmitriev a participé aux précédentes rencontres entre les émissaires américains et Vladimir Poutine. Il a également joué un rôle dans la négociation de dérogations aux sanctions américaines sur le pétrole russe.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre vendredi que les États-Unis disposaient d'une nouvelle proposition concrète visant à mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, entré dans sa cinquième année. Il n'en a toutefois pas précisé la teneur.

Selon le président ukrainien Volodimir Zelensky, les émissaires américains se rendront en Ukraine dimanche après leur passage à Moscou.

Sur X samedi, Volodimir Zelensky rapporte que la Russie a frappé deux aéroports ukrainiens à la veille de cette visite.

Par ailleurs, cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors de frappes ukrainiennes menées au cours des dernières 24 heures dans la partie de la région de Louhansk contrôlée par la Russie, a déclaré samedi Leonid Pasechnik, le gouverneur nommé par la Russie.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Un fossé considérable sépare toujours la Russie et l'Ukraine quant à la manière de mettre fin à leur conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Kremlin a qualifié vendredi d'"inébranlable" la position exposée par Vladimir Poutine il y a deux ans — selon laquelle l'Ukraine devrait céder l'intégralité du territoire de quatre régions revendiquées par la Russie et renoncer à son projet d'adhésion à l'Otan.

Depuis les derniers pourparlers de paix en février, chaque camp a intensifié les frappes aériennes à longue portée au plus profond du territoire adverse. Le conflit maritime s'est également intensifié.

Sur le terrain, les lignes de front sont restées figées, la Russie ne réalisant que des gains progressifs dans sa tentative de s'emparer de l'intégralité de la région ukrainienne du Donbass.

(Reportage d'Anton Kolodyazhny Version française Elizabeth Pineau)