Les adieux de Powell en tant que président de la Fed : « On ne se reverra pas la prochaine fois »

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Mercredi, lors de sa dernière conférence de presse en tant que président de la Réserve fédérale, Jerome Powell a déclaré aux journalistes qu’il « ne vous reverrait pas la prochaine fois », faisant ainsi allusion au fait que, lors de la prochaine réunion de la Fed pour définir sa politique monétaire, prévue mi-juin, c’est Kevin Warsh, et non Powell, qui tiendra la conférence de presse d’après-réunion.

Cette boutade a souligné la promesse de Powell selon laquelle, bien qu’il prévoie de rester gouverneur de la Fed pendant quelque temps après l’expiration de son mandat de président en mai, en raison de ses inquiétudes face aux attaques incessantes de l’administration Trump contre l’indépendance de la Fed, il n’aura pas pour objectif d’agir en tant que président fantôme cherchant à saper l’autorité de Warsh.