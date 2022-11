Les accidents du travail repartent à la hausse

Selon les données de l'Assurance-maladie « risques professionnels », le nombre d'accidents du travail s'est élevé à 604 565 en 2021, en hausse de 12 % par rapport à l'année 2020, marquée par la crise sanitaire et les confinements, mais en baisse de 7,8 % par rapport à 2019.

Sur une longue période, ce nombre s'inscrit en un net repli attribuable à la fois à la tertiarisation de l'économie et au renforcement des mesures de prévention et de sécurité. En 1955, plus d'un million (1 011 777) d'accidents du travail avaient été recensés pour une population active de 18 millions, contre 30 millions aujourd'hui. L'indice de fréquence, qui mesure le nombre annuel d'accidents du travail pour 1 000 salariés, s'est quant à lui établi à 30,9 en 2021, contre 44 en 2000, 54 en 1985 et 118 en 1955.

Les accidents du travail, un phénomène de plus en plus féminin

645 morts du travail

Toujours selon les données de l'Assurance-maladie, 645 « décès liés au travail » ont par ailleurs été recensés en France en 2021, soit 95 de plus qu'en 2020 mais 88 de moins qu'en 2019. Leur nombre a lui aussi fortement diminué au cours des dernières décennies : il était de 2 046 en 1955, 1 423 en 1980 et 1 213 en 1990.

Le risque routier ( 21 %), devant la manutention manuelle (18 %) et les chutes de hauteur (13 %), est aujourd'hui la principale cause d'accidents mortels du

