Les 10 vraies révélations de la saison de Ligue 1

Des buteurs prometteurs, une coupe de cheveux passagère, un jeune talent plein de fraîcheur : la saison 2024-2025 de Ligue 1 a accouché de quelques belles révélations. En voici dix, dans une liste non-exhaustive.

→ Abline et Lepaul, des buts et des promesses

Ce ne sont plus des inconnus, mais ce ne sont pas des habitués non plus. Matthis Abline à Nantes et Estéban Lepaul à Angers avaient déjà pointé le bout de leur nez chez les pros, ils ont fait beaucoup plus qu’un coucou cette saison. Le premier traîne dans les parages depuis quelque temps, à Rennes, Auxerre et donc Nantes, où il avait été prêté pour six mois en 2023-2024. Un transfert définitif à plus de 10 millions d’euros plus tard, Abline est devenu indispensable chez les Canaris, avec neuf buts, une belle connexion avec Moses Simon et un style qu’on a envie de voir se développer dans la ligue des talents (son dernier pion contre Montpellier ce week-end est là pour le prouver).

En parlant de beaux buts, Lepaul a lui aussi bouclé ce premier exercice en L1 avec neuf caramels (13 toutes compétitions confondues). Pour un type qui jouait encore en National 1 il y a quelques mois et que personne n’attendait, c’est très réjouissant. Pas de bling-bling chez lui, mais souvent là au bon endroit et au bon moment, à l’image de sa reprise de volée pleine lucarne contre le PSG, logiquement nommée parmi les plus beaux buts de la saison. Comme Abline, il a grandement contribué au maintien de son équipe dans l’élite. Et si c’était eux, les successeurs de Jo David et d’Alex Lacazette ? Laissez-nous rêver.…

Par Clément Gavard et Evan Glomot pour SOFOOT.com