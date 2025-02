Leonardo Jardim s’envole pour le Brésil

Leonardo Jardim ne veut pas perdre son bronzage.

C’est l’histoire d’un entraîneur qui n’a jamais entraîné plus au nord que Monaco. Après ses années d’or sur le Rocher entre 2014 et 2018, et un retour qu’il n’aurait pas dû faire en 2019, le meilleur entraîneur portugais de l’année 2018 a sillonné les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar. En 2021, il atterrit à Al-Hilal pour un séjour d’un peu moins d’un an. Ensuite, il enchaîne avec une aventure au Shabab Al-Ahli, qu’il emmènera aux sommets du football émirati. Après avoir fini le jeu aux Émirats, il décide d’aller conquérir le Qatar avec Al-Rayyan. Malgré une belle saison, il avait envie de revenir aux sources « émiratarabesuniennes ». Mais seulement treize matchs auront suffi à Al-Ain pour que le champion de France 2017 décide de retrouver l’amour du football. …

RA pour SOFOOT.com