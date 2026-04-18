Léon XIV poursuit sa tournée africaine marathon en Angola

Des ouvriers nettoient les abords de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Luanda, en Angola, le 17 avril 2026, en prévision de la visite du pape Léon XIV ( AFP / Phill Magakoe )

Le pape Léon XIV entame samedi la troisième étape de sa tournée africaine en Angola, pays lusophone dont un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté en dépit de décennies d'exploitation de vastes réserves pétrolières.

Auparavant, le pape américain conclura sa visite de trois jours au Cameroun par une messe en plein air à l'aéroport de Yaoundé, avant de s'envoler pour Luanda, capitale de l'Angola, où il est attendu à 15H00 (14H00 GMT) et délivrera un premier discours devant les autorités.

Après Jean-Paul II (1978-2005) en 1992 et Benoît XVI (2005-2013) en 2009, Léon XIV est le troisième souverain pontife à visiter ce pays, qui a tardivement accédé à l'indépendance du pouvoir colonial portugais en 1975.

Élu en mai 2025, le chef de l’Église catholique, jusqu'ici plus discret et mesuré que son prédécesseur argentin François (2013-2025), est sorti ces derniers jours de sa retenue pour endosser un style plus affirmé, quelques jours après avoir été violemment critiqué par le président américain Donald Trump.

Accueilli dans la liesse populaire au Cameroun, il devrait à nouveau déplacer des foules immenses en Angola jusqu'à son départ mardi matin.

Quelque 44% de la population, soit environ 15 millions d'Angolais, s'identifient comme catholiques, selon un recensement de 2024 dans ce pays d'Afrique australe, sorti exsangue en 2002 d'une guerre civile meurtrière déclenchée dans la foulée de l'indépendance.

"C'est comme si Dieu était tout près de nous, alors on ne peut que l'accueillir à bras ouverts. L'Afrique remercie, l'Angola remercie, cela a une signification immense que je ne sais pas comment décrire", s'enthousiasme Helena Maria Miguel, gestionnaire de ressources humaines de 40 ans.

- IA et injustices sociales -

En dépit d'une hyperdépendance de son économie aux variations du cours du pétrole et d'une corruption galopante qui a fini par rattraper la famille de l'ancien président José Eduardo dos Santos (1979-2017), le pays poursuit une politique d'investissement dans les infrastructures.

Il abrite ainsi le projet régional du corridor de Lobito, du nom d'un port angolais sur la façade atlantique, par lequel doivent transiter à terme des minerais extraits de la République démocratique du Congo et de la Zambie voisines, acheminés par voie ferrée.

Lors de son étape au Cameroun, Léon XIV s'est fait le pourfendeur d'injustices sociales, s'en prenant à "ceux qui, au nom du profit, continuent de s'emparer du continent africain pour l'exploiter et le piller".

Il a également mis en garde vendredi contre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour alimenter "la polarisation, les conflits, les peurs et la violence".

Le pape Léon XIV salue la foule depuis la papamobile à son arrivée pour célébrer la messe à Douala, au Cameroun, le 17 avril 2026 ( AFP / Daniel Beloumou Olomo )

En Angola, Luanda s'est dotée d'un nouvel aéroport international flambant neuf. Sur les 50 km de route reliant l'aéroport au centre-ville, les automobilistes peuvent apercevoir, entre deux dépassements hasardeux, de grands panneaux annonçant la visite du pape.

Le portrait d'un Léon XIV souriant s'y affiche au milieu des fumées noires de moteurs hors d'âge, intercalé entre des publicités 4x3 pour une société de logistique chinoise et des machines-outils pour fabriquer de la farine de maïs.

- "Les besoins de la jeunesse" -

La venue du pape intervient dans la foulée de pluies torrentielles qui se sont abattues depuis début avril sur la région côtière de Benguela et ont fait près de 50 victimes, et moins d'un an après la répression meurtrière de manifestations contre la cherté du coût de la vie, qui s'était soldée par au moins 30 morts et des centaines d'arrestations.

Des automobilistes passent devant une affiche souhaitant la bienvenue au pape Léon XIV avant sa visite en Angola, à Luanda, le 17 avril 2026 ( AFP / Phill Magakoe )

"Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté en Angola. Je souhaite que le pape voie de ses yeux les besoins de la jeunesse ici", explique Antonio Masaidi, ajusteur-monteur de 33 ans.

Dimanche, au lendemain de son arrivée à Luanda et de sa rencontre avec le président Joao Lourenço, Léon XIV doit célébrer une messe géante en plein air en périphérie de la capitale.

Il se rendra ensuite dans le village de Muxima, à environ 130 kilomètres au sud-est de Luanda, où une église du XVIe siècle s'est imposée comme l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Afrique australe.

Lundi, le pape doit se rendre à plus de 800 km de la capitale, à Saurimo, avant de quitter le pays le lendemain.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques s’envolera alors pour la Guinée équatoriale, ultime étame d'un périple de 18.000 km débuté en Algérie.