Léon XIV fête ses 70 ans, des fidèles lui souhaitent un joyeux anniversaire au Vatican
information fournie par AFP 14/09/2025 à 13:00

Le pape Léon XIV, le 14 septembre 2025 au Vatican ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV, le 14 septembre 2025 au Vatican ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV, qui a fêté dimanche ses 70 ans, a remercié à l'issue de la prière de l'Angélus les fidèles venus par milliers sur la place Saint-Pierre au Vatican avec des pancartes lui souhaitant un joyeux anniversaire.

"Très chers, il semble que vous savez que j'ai 70 ans aujourd'hui", a-t-il lancé souriant aux fidèles.

"Je rends grâce au Seigneur, à mes parents et je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans la prière", a sobrement conclu le souverain pontife, applaudissant la foule.

Aucun événement n'est officiellement prévu par le Vatican pour fêter l'anniversaire du pape qui présidera dans l'après-midi une messe pour les martyrs du XXIe siècle.

De nombreux messages de voeux sont cependant arrivés à Léon XIV de la part de personnalités politiques italiennes, notamment les présidents de la République, du Sénat et de la Chambre des députés.

Pape Leon XIV
