Leicester frustre Nottingham Forest, West Ham coule Manchester United

Et pourtant, il était possible de profiter de la défaite de Chelsea.

Face à une équipe de Leicester déjà condamnée à la relégation, Nottingham Forest a perdu de précieux points dans la course à la Ligue des champions (2-2). Tout a mal commencé pour Nuno Espírito Santo et ses hommes, puisque Conor Coady a profité d’une lourde frappe de Bilal El Khannouss mal repoussée par Matz Sels pour permettre aux Foxes de prendre les devants. Mais Forest n’a pas douté longtemps car suite à un coup franc d’Anthony Elanga près du poteau de corner droit, Morgan Gibbs-White a catapulté le cuir de la tête au fond des filets. En deuxième mi-temps, le buteur s’est mué en passeur pour Chris Wood dont la tête plongeante n’a laissé aucune chance à Jakub Stolarczyk. Le 20 e but de l’avant-centre australien en Premier League, cette saison. Sauf qu’en fin de rencontre, Facundo Buonanotte a été astucieusement trouvé par Jamie Vardy et a joué les trouble-fêtes en égalisant suite à un beau numéro. Forest conserve tout de même le point du nul, suite à l’arrêt décisif de Sels dans les ultimes secondes.…

TM pour SOFOOT.com