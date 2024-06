Législatives : les Mulliez et d'autres grands entrepreneurs nordistes en appellent aux électeurs

Une tribune appelant le corps électoral à la "responsabilité" a été signée par les responsables d'une miriade de grandes entreprises françaises, dont Auchan, Decathlon, ou encore Leroy-Merlin.

( AFP / LOIC VENANCE )

Après les prises de position d'organisations patronales comme le Medef ou l'U2P, des entrepreneurs des Hauts-de-France, dont l'association familiale Mulliez, détentrice d'Auchan, Leroy Merlin ou Decathlon, ont appelé lundi 24 juin les Français à soutenir aux législatives les candidats "qui portent des messages de confiance, de coopération et de responsabilité", afin de garantir la "stabilité" de l'économie du pays.

"Les risques engendrés par les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 sont considérables", écrivent ces entrepreneurs dans une tribune transmise à l'AFP. Or, "pour se développer et créer de la richesse, une entreprise a besoin de stabilité, d’avoir foi en l’avenir".

"Nous appelons les citoyens à soutenir les candidats qui portent des messages de confiance, de coopération et de responsabilité" , ajoutent-ils, déplorant les "alliances politiques de circonstance" qui disent "vouloir renforcer la souveraineté française" tout en annonçant "dans leurs programmes paradoxaux la surcharge des entreprises" du pays.

Préoccupations multiples

S'ils ne nomment pas les partis à l'origine de leur inquiétude, ils citent des propositions selon eux problématiques, comme "l'abaissement de l'âge de la retraite, l'indexation des salaires sur l’inflation", le "blocage des prix des biens de première nécessité", "la sortie des traités de libre-échange, la taxation du capital" ou encore "la mise en œuvre de politiques migratoires très restrictives".

L'AFM, principal signataire de la tribune, est une galaxie familiale de près de 900 cousins, à la tête de 130 enseignes, dont Auchan, mais aussi Decathlon, Leroy-Merlin, Saint Maclou, Jules, Kiabi, Pizza Paï ou Electro Depot. Le chiffre d'affaires annuel de leurs entreprises, parmi lesquelles on trouve aussi Flunch, Weldom ou Boulanger, atteint 100 milliards d'euros, pour 650.000 emplois dans le monde.

Avec 20 milliards d'euros, cette famille du Nord se plaçait en huitième position des plus grandes fortunes françaises en 2023, selon Challenges .