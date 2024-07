Législatives : les marchés financiers en hausse après le premier tour

Les marchés financiers semblent bien réagir lundi 1er juillet, au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives européennes. Les Bourses européennes ont en effet connu un rebond et une montée de l'euro, semblant écarter l'hypothèse que le Rassemblement national (RN) puisse obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour, dimanche 7 juillet.

Dans le détail, la Bourse de Paris a bondi de 2,06 %, tandis que Francfort gagnait 0,37 % et Londres 0,35 %. La tendance est similaire sur le marché des changes où l'euro a gagné 0,42 % face au dollar, à 1,0780 dollar pour un euro. Sur le marché obligataire, l'écart entre le taux d'intérêt de l'emprunt de la France à dix ans et celui de l'Allemagne, la référence en Europe, se réduit après avoir touché un pic depuis 2012 la semaine précédente. Cet écart est un indicateur qui mesure la confiance des investisseurs dans un pays et, dans le cas présent, la France.

« Le risque d'un changement radical de politique en France s'est amenuisé et le soupir de soulagement sur les marchés boursiers se fait clairement sentir ce matin », a commenté Jochen Stanzl, analyste de marché chez CMC Markets, auprès de l'Agence France-Presse. « Ce que le marché craignait le plus était une majorité absolue, d'un côté comme de l'autre. Pour le moment, pour le Rassemblement national, ce scénario n'est pas encore écarté, mais on voit