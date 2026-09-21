Législatives en Russie : le parti de Poutine remporte un nombre record de sièges

Un panneau mural représentant Vladimir Poutine et la Place rouge, le 20 septembre 2026 dans un bureau de vote de Donetsk, dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie ( AFP / STRINGER )

Le parti du président Vladimir Poutine, Russie Unie, a remporté un nombre record de sièges lors d'élections législatives sans aucune opposition, selon les résultats préliminaires lundi au terme de trois jours de vote marqués par des attaques sans précédent de Kiev.

Face au parti du Kremlin, seules des formations soutenant à des degrés divers Vladimir Poutine et la poursuite du conflit en Ukraine ont été autorisées à participer. Le seul parti ouvertement opposé à la guerre, Iabloko, avait été écarté.

Le scrutin de vendredi à dimanche s'est déroulé également dans les territoires d'Ukraine contrôlés et annexés par la Russie.

Selon les résultats de plus de 95% des bureaux de vote, Russie Unie obtient une écrasante majorité à la chambre basse du Parlement, la Douma, remportant 355 sièges sur 450. Il s'agissait des premières législatives depuis le début de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine en 2022.

Le Kremlin s'en est félicité lundi en estimant que ces résultats "témoignent d'un niveau exceptionnel de cohésion de la société russe autour du chef de l'Etat".

D'après ces résultats préliminaires, le Parti communiste russe (KPRF) obtient pour sa part 40 sièges, le parti nationaliste LDPR - 25 sièges, et le parti Novye Lioudi ("Nouvelles personnes") - 20 sièges.

Décompte des bulletins le 20 septembre 2026 dans un bureau de vote de Donetsk, dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie ( AFP / STRINGER )

Le parti présidentiel conserve ainsi la majorité dite "constitutionnelle", au moins deux tiers des sièges (soit 301 sièges), qui lui permet de voter des amendements constitutionnels sans même avoir besoin du soutien des autres partis.

Frappes ukrainiennes

Lors d'une conférence de presse, la cheffe de la Commission électorale, Ella Pamfilova, s'est également félicitée d'un "record" de participation dépassant officiellement les 59%. "Il s'agit précisément du taux de participation le plus élevé jamais enregistré pour des élections de ce niveau", a-t-elle affirmé.

Les résultats définitifs sont attendus vendredi.

Dmitri Medvedev, ex-président et actuel chef de Russie unie, a salué une expression de confiance dans le pouvoir, promettant de "soutenir la ligne fixée par le président et de "rapprocher (le pays) de la victoire".

Alors que personne en Russie ne doutait de la victoire de Russie unie, un résultat inattendu a été rapporté à Novgorod, dans l'ouest de la Russie, où le parti Iabloko est entré au parlement régional.

La branche de Iabloko de Novgorod a indiqué sur les réseaux sociaux avoir bénéficié de quelque 12.000 votes, soit un peu plus de 6% des voix pour le parlement régional, un pourcentage suffisant pour lui permettre d'y entrer.

Dans le centre de Moscou, Alexéi, directeur qualité âgé de 41 ans, a déclaré à l'AFP que Russie unie avait gagné dans un scrutin "qui n'était pas compétitif, puisque le parti Iabloko avait été retiré de la course".

"De mon point de vue, nous nous sommes définitivement éloignés de la paix", a ajouté Alexéi qui a refusé de donner son nom de famille. "Il n'y a pas de solutions alternatives pour l'instant, tout restera pareil".

Rappelant la réalité d'un conflit marqué ces derniers mois par une intensification des frappes des deux côtés du front, la dernière journée de vote a été marquée tôt dimanche par une attaque ukrainienne qui a impliqué plus d'un millier de drones et tué deux personnes dans la périphérie de la capitale, d'après les autorités russes.

La cheffe de la Commission électorale centrale russe Ella Pamfilova, s'exprime devant la presse à Moscou le 20 septembre 2026 ( AFP / Alexander NEMENOV )

A Moscou même, une importante raffinerie a été endommagée, selon le maire Sergueï Sobianine, qui a dénoncé une attaque "manifestement planifiée dans le but de perturber les élections".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que les frappes de l'Ukraine "ont eu un impact très important dans la région de Moscou".

Le dirigeant s'est entretenu au téléphone avec Donald Trump, qui a sommé Kiev ces derniers jours de cesser ses frappes contre les raffineries russes. Il a indiqué avoir convenu d'une rencontre à New York avec le président américain, avec qui il a évoqué "des idées pour des mesures de désescalade".

Ce scrutin s'est déroulé dans un contexte social tendu, la Russie étant confrontée à des sanctions économiques occidentales, des frappes ukrainiennes régulières, des pénuries d'essence et des limitations dans le fonctionnement de l'internet dans plusieurs régions.

A Berlin, qui accueille l'une des plus grandes diasporas de Russes ayant fui leur pays, quelques dizaines de partisans de l'opposition en exil ont protesté aux cris de "La Russie sera libre!" et "Non à la guerre!", a constaté un journaliste de l'AFP.

A Londres, une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade russe, certaines brandissant des drapeaux ukrainiens, d'autres des pancartes sur lesquelles étaient inscrites "Say no to Putin" ("Dites non à Poutine").

L'Union européenne a de son côté dénoncé des élections se déroulant dans un climat de "répression systématique et institutionnalisée".