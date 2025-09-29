Législatives en Moldavie : la France et l'Europe saluent la victoire des pro-européens malgré les "ingérences" russes

La Moldavie est officiellement candidate à rejoindre l'UE, mais les négociations, qui se déroulent en parallèle avec celles de l'Ukraine, sont bloquées en raison d'un veto de la Hongrie.

Emmanuel Macron et la présidente moldave, Maia Sandu, à Chisinau, en Moldavie, le 27 août 2025. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

Emmanuel Macron s'est félicité lundi 29 septembre de la victoire des pro-européens aux législatives en Moldavie , saluant un "élan de liberté et de souveraineté. Une victoire célébrée également par le président du Conseil européen Antonio Costa, qui a dénoncé au passage "la pression et l'ingérence de la Russie".

"Malgré les tentatives d'ingérence et les pressions, le choix des citoyens moldaves s'est affirmé avec force", a déclaré Emmanuel Macron sur X. "La France est aux côtés de la Moldavie dans son projet européen et son élan de liberté et de souveraineté", a-t-il ajouté. Le 27 août, depuis Chisinau, la capitale moldave, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre polonais Donald Tusk avaient marqué un "soutien déterminé" à la Moldavie en vue de son adhésion à l'Union européenne face aux "mensonges" et aux "ingérences" de Moscou.

La France "salue en fraternité le choix souverain du peuple moldave de confirmer sa volonté de se tourner vers l'Europe ", a aussi martelé lundi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. "Rien n'arrête un peuple qui choisit la démocratie et la liberté. Pas même les tentatives désespérées d'ingérence étrangère", a estimé sur X le ministre français.

"La démocratie, la réforme et un avenir européen"

"Le peuple de Moldavie s'est exprimé et son message est fort et clair. Ils ont choisi la démocratie, la réforme et un avenir européen, face à la pression et à l'ingérence de la Russie" , a affirmé Antonio Costa sur X. Le Conseil européen est une institution qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne.

"Aucune tentative de semer la peur ou la division n'a pu briser votre détermination", a déclaré de son côté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'adresse des Moldaves. "Notre porte est ouverte et nous serons à vos côtés à chaque étape du chemin", a-t-elle ajouté sur X.

La Moldavie est officiellement candidate à rejoindre l'UE , mais les négociations, qui se déroulent en parallèle avec celles de l'Ukraine, sont bloquées en raison d'un veto de la Hongrie. Budapest s'oppose à une candidature de Kiev, jugeant que l'Ukraine en guerre, n'est de toute façon pas prête à adhérer à l'Union européenne.

Le Parti Action et Vérité (PAS) de la présidente pro-européenne Maia Sandu a largement remporté les législatives de dimanche en Moldavie, marquées par des accusations d'ingérence russe.

Le PAS, au pouvoir depuis 2021 dans ce pays parmi les plus pauvres d'Europe, a obtenu 50,03% des suffrages contre 24,26% pour le Bloc patriotique dont l'un des dirigeants, l'ancien président Igor Dodon (2016-2020), a revendiqué la victoire et appelé à une manifestation lundi dans la capitale, Chisinau.

Le scrutin a notamment été assombri par les craintes d'achats de voix et de troubles , ainsi que par une "campagne de désinformation sans précédent" menée par la Russie, selon l'Union européenne. Moscou a démenti ces allégations, tandis que l'opposition moldave, largement prorusse, a accusé le PAS d'avoir planifié une fraude.