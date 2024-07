Législatives 2024 : Olivier Faure est "le seul qui peut être Premier ministre", selon le PS

"Si on n'avance pas, Emmanuel macron va nous voler cette victoire", selon Pierre Jouvet.

Olivier Faure à Paris, le 1er juillet 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que le Nouveau front populaire bouillonne pour s'accorder sur la personnalité qu'il va proposer pour Matignon, le PS a estimé mardi 9 juillet, par la voix de son secrétaire général et député européen Pierre Jouvet, que "le seul profil qui peut rassurer et être Premier ministre" était Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.

Pierre Jouvet, qui participe aux tracations, estime qu'il faut "un profil qui apaise, qui a l'expérience du Parlement , qui tiendra le programme du Nouveau front populaire, et qui sera respecté par les autres forces de l'alliance".

Les forces de gauche pensent pouvoir gouverner seules malgré leur absence de majorité absolue, et tentent de peser pour que le président Emmanuel Macron désigne un responsable du Nouveau front populaire pour être Premier ministre.

Pierre Jouvet appelle aussi à un processus démocratique pour désigner le potentiel Premier ministre, avec "un vote des parlementaires du Nouveau front populaire" .

"Soupe de droite"

"Au moment où la macronie ne veut pas reconnaître sa défaite et où une 'soupe de droite' est en train de s'organiser, je crois que si on veut que ça fonctionne, le Premier ministre doit être socialiste, et je pense que ça doit être Olivier Faure", a-t-il insisté. "Si on n'avance pas, Emmanuel macron va nous voler cette victoire", insiste le secrétaire général, qui assure que "le nom d'Olivier Faure fait consensus au sein du PS".

Les Insoumis poussent de leur côté pour que le Premier ministre vienne de leur camp, en évoquant les noms de leur leader Jean-Luc Mélenchon ou de la députée Clémence Guetté notamment.

Pierre Jouvet rappelle que le Parti socialiste est au sein de l'alliance de gauche "le groupe qui a le plus progressé", en faisant plus que doubler son nombre de députés (autour de 70 selon lui) et qui "a attiré le plus grand nombre de voix", avec 2,7 millions d'électeurs qui ont voté pour leurs candidats, contre 2,5 pour La France insoumise, même s'ils avaient plus de candidats, selon le secrétaire général.

Olivier Faure, 55 ans, est patron du PS depuis 2018, et député de Seine-et-Marne depuis 2012. Artisan de la Nupes en 2022, il était aussi à la manœuvre de la création en quatre jours et quatre nuits du Nouveau Front populaire.